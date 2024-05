Dixon snelste op Carb Day voor Indy 500, VeeKay P30

De 108ste editie van de Indy 500 staat voor de deur, maar op vrijdag kregen de 33 gelukkige coureurs - Nolan Siegel was de enige afvaller in de kwalificatie - nog één kans om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de legendarische race. Deze laatste training staat bekend als Carb Day en het draait daarbij vooral om een gevoel krijgen voor de auto in racetrim. Dat betekent dus ook dat het een goede training is voor de race en hoe om te gaan met de luchtverstoringen als je achter een andere auto rijdt.

Om die reden is het op Carb Day niet geheel relevant wie de snelste rondetijd neerzet, al is dat altijd wel een mooie meevaller en een teken dat het met de snelheid wel goed zit. Dat gold dus ook voor Scott Dixon, die in 2008 zijn enige Indy 500-zege pakte. Hij maakte optimaal gebruik van een goede slipstream en snelde naar een rondensnelheid van 227,206 mijl per uur. Daarmee was de Chip Ganassi Racing-coureur de snelste van deze Carb Day.

Bij de start van de Indy 500 zal hij echter op P21 te vinden zijn. De top-drie bij de racestart, Penske-coureurs Scott McLaughlin, Will Power en Josef Newgarden, deden het wat rustiger aan. Zij richtten zich voornamelijk op hun eigen snelheid en kwamen zonder sterke slipstream tot respectievelijk P20, P21 en P32. Hélio Castroneves begint zondag van P20, maar sloot deze laatste vrije training op P2 af. Patricio O'Ward werd derde met een snelheid van 226,666 mijl per uur over de 4 kilometer lange Indianapolis Motor Speedway.

In de slotfase van de laatste vrije training viel Kyle Larson nog stil door een gebrek aan brandstof, waarmee hij de eerste en laatste caution veroorzaakte. Dit volgde nadat hij bij een pitstopoefening net op tijd stopte met wegrijden omdat linksvoor een wielmoer nog niet bevestigd was. De NASCAR Cup Series-coureur hoopt dit weekend de 'Double Duty' te voltooien, met de combinatie van de Indy 500 en de Coca-Cola 600 op dezelfde dag. Hij sloot deze sessie af op de dertiende plek. Ook Takuma Sato kende nog een spannend moment: met blokkerende wielen naderde hij de pitstraat, maar wonder boven wonder was hij op tijd afgeremd om een straf te voorkomen.

VeeKay productief

Bij Ed Carpenter Racing focuste men zich ook volledig op eigen snelheid. Christian Rasmussen was de snelste van het trio met P27. Teameigenaar Ed Carpenter werd P29, Rinus VeeKay volgde op P30. De Nederlander begint als zevende aan de Indy 500 na een sterke comeback in de kwalificatie, nadat hij eerst nog gecrasht was. VeeKay werkte wel de meeste ronden af van zijn team: hij ging de oval 90 keer rond, Rasmussen 88 keer. Carpenter reed uiteindelijk 67 ronden. Graham Rahal was met zijn 106 ronden de grootste kilometervreter van Carb Day.

Na deze laatste training rest alleen nog de Pitstop Challenge voor de pitcrews, waarna op zaterdag de parade door Indianapolis plaatsvindt. Op zondag zal dan rond 12.45 uur lokale tijd de 108ste editie van de Indy 500 van start gaan, al zijn er zorgen over het weer. Op dit moment ziet het er namelijk grijs en grauw uit, met veel regen gedurende de hele dag. Mogelijk moet de racestart dan dus uitgesteld worden tot maandag. Ook dan is er kans op regen, maar dan is de kans een stuk kleiner.

Uitslag Carb Day voor 108ste editie Indy 500