Op het circuit van Laguna Seca stond na de race in Portland niet veel op het spel, aangezien Alex Palou al zijn tweede IndyCar-titel had opgeëist. Desondanks maakten de 27 coureur er weer een enerverende race van. Felix Rosenqvist voerde het veld als polesitter aan, maar het duurde niet lang voordat de pace car in actie moest komen. In bocht 1, de Andretti Hairpin, ging het fout toen Christian Lundgaard aan de binnenkant voorbij wilde aan Scott McLaughlin. Er was contact waardoor Josef Newgarden geen kant op kon. Het leidde tot nog meer chaos achterin, waarbij Marcus Armstrong, Jüri Vips en Graham Rahal van de baan gleden, samen met Newgarden. Enkele meters later tikte Scott Dixon - die vanwege een motorwissel van P11 moest komen - Rinus VeeKay van de baan. De 22-jarige Nederlander begon van de zesde plaats, maar viel meteen hard terug.

Rosenqvist behield de leiding en mocht dus de herstart in ronde 7 aanvoeren, maar kreeg meteen bezoek van kersvers kampioen Alex Palou, die in de laatste bocht op brutale wijze zijn Chip Ganassi Racing-bolide naast de Arrow McLaren zette. Ook toen zou het niet lang duren voordat er een caution zou komen, dit keer veroorzaakt door Newgarden die op zichzelf was gespind in bocht 4. Ook de tweede herstart verliep met de nodige tikken, zo ook bij Rosenqvist die zich langs Will Power forceerde en daarbij teamgenoot Pato O'Ward meenam. Dixon en Lundgaard vielen toen terug: zij kregen vanwege hun aandeel bij de incidenten in de openingsronde een drive-through penalty.

In ronde 29 van de 95 was er contact tussen de Zweedse Rosenqvist en Marcus Ericsson. Laatstgenoemde was te ambitieus bij een inhaalactie in de Andretti Hairpin, tikte Rosenqvist in de rondte en spinde vervolgens zelf. Rosenqvist vervolgde zijn weg, maar door schade aan zijn auto kwam hij een bocht later in de grindbak terecht: opnieuw een caution. Palou maakte toen van de leiding een pitstop, ging naar een nieuwe set van de primary-band en kwam voor Power terug de baan op. De race werd in ronde 37 hervat, maar ook dit was van korte duur. Al voor start/finish kwam Power tegen de AJ Foyt Racing-bolide van Benjamin Pedersen, die spinde en daarbij Callum Ilott ook in een spin bracht. Op datzelfde moment had Santino Ferrucci een zeer spannend moment richting bocht 1, waar hij op hoge snelheid door de grindbak stuiterde na een tik van McLaughlin.

De race ging in ronde 42 verder met Palou als leider, die op de hielen werd gezeten door O'Ward en Romain Grosjean. O'Ward profiteerde toen optimaal van de timing van de vierde caution in ronde 58. David Malukas, die volgend jaar naar het team van McLaren verkast, stond vast in de grindbak na contact met Devlin DeFrancesco. O'Ward was net voor de caution naar binnen gekomen en bleef zodoende in de kopgroep terwijl Palou juist terugviel tot de vijftiende plaats. Meerdere dramatische herstartpogingen volgden, met als laatste incident het contact tussen Helio Castroneves en Colton Herta. Castroneves, die vanaf volgend jaar enkel nog de Indy 500 rijdt, gleed weg onder het remmen en schakelde daarbij Herta uit. Grosjean en O'Ward kwamen tijdens de caution binnen en vielen hard terug terwijl Dixon nu de leiding in handen had. Die zou de runner-up van dit seizoen in de zeventien ronden die resteerden niet meer weggeven. McLaughlin bezorgde Team Penske de tweede plaats, voor Palou. VeeKay besloot de laatste race van het seizoen op de achttiende plaats. De Ed Carpenter Racing-coureur heeft daardoor het seizoen op de veertiende plaats afgesloten.

