Dixon schrijft met podium in Milwaukee IndyCar-geschiedenis

Het was dubbel feest voor Scott Dixon in Milwaukee afgelopen weekend. De IndyCar-coureur reed niet alleen zijn vierhonderdste race, maar in de tweede race op de Amerikaanse oval stond de Nieuw-Zeelander voor de 142ste keer op het podium. Dat is een unieke prestatie, want in de historie van de Amerikaanse raceklasse is nog nooit iemand zo vaak met een beker naar huis gegaan. Dixon heeft het record van de legendes Mario Andretti en A.J. Foyt overgenomen.

Na afloop van de race wil Dixon niet te trots zijn op zijn bijzondere prestatie. "Ja, dit is best gaaf", vertelt de coureur met een glimlach. "Ik ben een hele grote fan van Mario. Hij speelt een grote rol in deze klasse. Ik vind het heel cool dat hij en A.J. [Foyt], maar ook andere legendes als Rick [Mears] veel races blijven bezoeken. Mario heeft ook in andere klassen mooie dingen gedaan. Het is geweldig om in dit rijtje met coureurs genoemd te worden."

Chaotische race voor Dixon

Er had nog meer in gezeten voor Dixon, want de 44-jarige rijder kwam bijzonder dichtbij een zege. Met elf rondes te gaan werd de race weer herstart en stormde Dixon naar de tweede plek, na een gewaagde inhaalactie op Colton Herta. De overwinning was zelfs even in zicht, maar Scott McLaughlin hield op de streep net iets minder dan een halve seconde over. "Ja, dit was aardig wild", legt de rijder uit. "Ik denk dat ik geen ronde kon relaxen. Je moest tot het einde voluit gaan. Zeker na de verandering van onze strategie en het getouwtrek met Colton. Dat kregen we na de reset door de caution. Het was een bizarre dag en dan hadden we ook nog de problemen van Alex [Palou] voor de start. Dit is precies gemaakt voor tv."