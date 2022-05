Scott Dixon versloeg teamgenoot Alex Palou en ECR-coureur Rinus van Kalmthout in de beslissende runs van de kwalificatie op zondag. Met een gemiddelde van 234,046 mijl per uur over vier ronden, was het de op een na snelste run ooit op de Brickyard. Arie Luyendyk heeft nog altijd het record met zijn 236 mijl per uur gemiddeld in 1996. Voor Dixon was het alweer zijn vijfde pole-position voor de belangrijkste race van het IndyCar-seizoen. Hij prees zijn team voor de geleverde arbeid. Chip Ganassi Racing was met vijf wagens vertegenwoordigd bij de eerste twaalf.

“Het is geweldig, maar niet alleen voor mijn auto”, zegt Dixon. “Voor Chip [Ganassi] en de hele groep is dit een prestatie van formaat. Vijf wagens bij de eerste twaalf, vier bij de eerste zes. Elk team droomt van zo’n situatie en ik denk dat Jimmie Johnson er zonder zijn moment ook bij had kunnen staan. Daarvoor moeten we Chip en iedereen bij het team bedanken. Het is ongelofelijk hoe hard we moeten werken voor de kwalificatie. Het is voor een team, maar ook voor de sport in het algemeen ongekend hoeveel energie we erin moeten steken om vooraan mee te doen. Dat het zich zo uitbetaalt, dat is fantastisch.”

Dixon haalt veel energie uit het feit dat hij de ‘jonkies’ (Van Kalmthout en Palou zijn beide derdejaars IndyCar-coureurs) nog kan verslaan, maar weet ook dat het geen enkele garantie is voor de race van zondag. “Het geeft je in ieder geval een week een boost. Hopelijk helpt het volgende week zondag ook en is er iemand van het team die van de melk mag drinken. Dan hebben we het echt goed gedaan. Het is nu een paar dagen leuk, maar veel meer betekent het niet.”

Met zijn pole-position staat Dixon nu alleen tweede in de ranglijst van meeste pole-positions in de Indy 500. Rex Mays, AJ Foyt en Helio Castroneves hebben allemaal vier achter hun naam, Rick Mears is met zes pole-positions nog altijd de onbetwiste leider. Dixon won de Indy 500 pas eenmaal, inmiddels alweer veertien jaar geleden. “Ik zou heel graag ook vier overwinningen hebben, zoveel is duidelijk. Pole-position is fantastisch, het is een privilege om vooraan te starten, maar iedereen wil winnen. Het is zo moeilijk om dat ook daadwerkelijk te doen. Iedereen voelt zich nu goed, maar het gevoel van mijn overwinning in 2008 heb ik nooit weer gehad. Dat wil ik weer, maar zo willen alle 33 starters dat. Sommigen hebben het geluk dat ze ervan hebben mogen proeven, als je dat eenmaal gedaan hebt wil je het absoluut nog een keer. We hebben de eerste race van de week gewonnen: pole-position is binnen. Maar dat is geen garantie voor succes volgende week.”