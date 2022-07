Dixon ontkent gesprekken over overstap naar Arrow McLaren SP

Scott Dixon rijdt al sinds 2002 voor het IndyCar-team van Chip Ganassi Racing en Motorsport.com heeft vernomen dat zijn huidige contract doorloopt tot eind 2023. Die overeenkomst verbindt hem aan de IndyCar-stal, waardoor hij niet overgeplaatst kan worden naar de tak van het team die actief is in de sportscars. Er gaan echter geruchten dat de Nieuw-Zeelander naar Arrow McLaren SP kan overstappen zodra zijn contract bij Ganassi afloopt. In dat geval zou hij in het team kunnen investeren, waardoor hij zelf volledig de regie in handen heeft over wanneer hij zijn helm definitief opbergt.

De meeste contracten van grote teams schrijven voor dat coureurs niet met andere teams mogen praten, al helemaal niet als het contract - zoals bij Dixon - nog achttien maanden doorloopt. Hij ontkent dan ook dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met McLaren. "Ik ben geen onderdeel geweest van deze gesprekken, dus ik weet niet waar dit vandaan komt. Natuurlijk praten mensen. Ik heb zelfs een paar berichtjes gekregen van mensen die me hiernaar hebben gevraagd", zegt de zesvoudig IndyCar-kampioen. "Als mensen deze gesprekken al voeren, dan ben ik daar geen onderdeel van geweest. Ik hou van wat ik doe, ik hou ervan om onderdeel van mijn huidige team te zijn, en wie weet wat de toekomst brengt? Op dit moment focus ik mij op dit seizoen en dat is alles wat ik te zeggen heb. Er zit niks achter."

Teameigenaar Chip Ganassi meldde recent bij RACER dat hij verwacht dat de huidige coureurs van zijn team ook in 2023 voor hem actief zijn in IndyCar. Dixon ziet het zelf wel zitten om nog een jaar samen te werken met Alex Palou, Jimmie Johnson en Marcus Ericsson. "Het zou geweldig zijn voor Chip, maar ook voor alle coureurs. We hebben nu denk ik zeker een goede mix van jonge en oude coureurs. Ik denk dat het heel leuk is. De balans die we hebben, heeft denk ik heel goed gewerkt en als je ziet hoe competitief het team is geweest... Ik hou van de dynamiek die we nu hebben. Het is heel leuk en een geweldige groep. Ze hebben dit jaar al een doelstelling bereikt door de Indy 500 te winnen, hopelijk lukt het ook om het tweede doel te bereiken door kampioen te worden."

Denken aan een pensioen is er voorlopig nog niet bij voor Dixon. Zodra dat moment komt, is hij wel van plan om in de autosport actief te blijven. "Ik zie mezelf de komende tijd echt nog niet opgeven. Ik vind dat het in de autosport moeilijk is om van het ene op het andere jaar een beslissing te nemen, in tegenstelling tot vijf jaar of langer vooruitkijken. Op dit moment geniet ik gewoon van IndyCar, probeer ik races te winnen en terug te komen naar waar we thuishoren. Dat is waar ik mij op concentreer", aldus Dixon. "De mogelijkheden als ik klaar ben? Geloof mij, ik wil graag onderdeel blijven van de sport. Wat dat inhoudt en op welke manier, daarover heb ik geen idee. Maar ik hou van de sport. Het is mijn passie sinds ik vijf of zes jaar oud ben, dus het is zeker iets waar ik nog jarenlang onderdeel van weel blijven. Op dit moment staat het niet op mijn radar."