Dixon pakt voor negentiende jaar op rij IndyCar-zege, VeeKay P11 op Indianapolis

Het IndyCar-weekend in Indianapolis leverde voor de start al bijzonder veel headlines op, koppen die vooral samenhingen met Alex Palou. De kampioenschapsleider stond vorig jaar al centraal in een contractuele soap en die soap krijgt dit jaar nog een behoorlijke staart in de publiciteit. Zo heeft McLaren verbolgen gereageerd op de mededeling dat Palou volgend jaar toch niet voor het team wil uitkomen. Het zou samenhangen met Formule 1-ambities op de iets langere termijn en met eveneens de rol van Honda daarin (versus McLaren-partner Chevrolet). Chip Ganassi gooide voor de race ook nog maar wat olie op het vuur door te benadrukken dat McLaren de soap juist zelf heeft ontketend en derhalve niet in de slachtofferrol moet kruipen.

Prachtig duel tussen Dixon en Rahal kleurt slotfase

Uiteindelijk kon de focus – in ieder geval voor even – op waar het in essentie om draait: het racen zelf. De road course van de Indianapolis Motor Speedway diende als decor en daar koestert Rinus van Kalmthout goede herinneringen aan. Zo wist de Nederlander er in 2020 zijn eerste pole-position te grijpen en volgde een jaar later zijn eerste zege. Anno 2023 is winst gezien het materiaal en de verhoudingen nagenoeg uitgesloten en kon hij zich vanaf P19 juist opmaken voor een inhaaljacht. Graham Rahal mocht met teamgenoot Christian Lundgaard aan zijn zijde vanaf pole-position vertrekken, maar zag Devlin DeFrancesco als een pijl uit een boog naar de leiding schieten. Daarachter bleek het al rap chaos. Ganassi-teamgenoten Armstrong en Palou raakten elkaar, waarna ook een derde Ganassi van Scott Dixon in de rondte ging. De mêlee in bocht 7 was helemaal compleet toen Romain Grosjean de stilstaande Armstrong raakte en Josef Newgarden bij laatstgenoemde over de neus zou gaan en vast kwam te zitten. Hij keek daardoor al meteen tegen een ronde achterstand aan. De zaterdag zou nadien ‘from bad to worse’ gaan voor Newgarden, die aan het eind van de rit zijn tweede stek in het kampioenschap verloor.

Het zou gebeuren aan Dixon, al viel dat na diens spin in de eerste ronde natuurlijk bepaald niet te bevroeden. Dixon stopte in ronde vijf al onder geel - waarbij VeeKay nadat de eerste kruitdampen waren opgetrokken op P13 te vinden was - en zou een tweestopper in zijn Ganassi nadien tot een groot succes maken. Het bracht Dixon in de slotfase zelfs voor polesitter Rahal, die tot dan toe Lundgaard en Pato O’Ward van het lijf had gehouden en de race dacht te controleren.

Na zijn laatste pitstop bleek er echter werk aan de winkel voor Rahal en moest hij vijf tellen in 23 ronden zien goed te maken op Dixon, die zich met een alternatieve strategie helemaal naar het front had geknokt. Het luidde een prachtige slotfase in, waarbij er voor beide mannen veel op het spel stond en waarbij iedere afloop bijzonder was geweest. Rahal zou bij winst zijn eerste IndyCar-zege in zes jaar pakken, Dixon jaagde op een negentiende seizoen op rij met minimaal één overwinning.

Uiteindelijk zou het laatstgenoemde scenario realiteit worden. Rahal, die zich zichtbaar beklaagde over achterblijver Ryan Hunter-Reay, naderde weliswaar in extremis, maar kon zijn bolide niet naast de fraaie oranje-blauwe Ganassi prikken. Dixon hield met al zijn ervaring stand en schreef zodoende de 54ste zege bij op zijn palmares. “Het is ongelooflijk. Ik pushte in die laatste stint iets te hard in mijn out-lap, waardoor Graham nog behoorlijk dichtbij kwam, maar dit is natuurlijk schitterend.” Rahal moest ondanks pole genoegen nemen met P2: “Die eerste yellow duurde vrij lang en ik heb eigenlijk geen flauw idee waarom. Daardoor konden sommige mannen die tweestopper laten werken en vanaf dat moment wist ik eigenlijk al dat Dixon een factor van belang zou worden.”

VeeKay elfde na inhaaljacht, Palou kan tweede titel bijna ruiken

O’Ward wist op gepaste afstand de laatste podiumstek binnen te slepen, voor Lundgaard, Rossi en Palou. VeeKay leek met een nette inhaalrace vanaf de negentiende startplek lange tijd op weg naar een top tienklassering, maar zag Marcus Ericsson in de slotfase nog langszij komen aangezien de Nederlander het met gebruikte banden moest doen. Het is op papier zijn beste resultaat sinds P10 tijdens de Indy 500, al moet gezegd dat er in de tussenliggende weekenden zonder enig misfortuin wel iets meer in het vat had gezeten. Door de miserabele dag van Newgarden kan Palou nu rekenen op 101 punten voorsprong en kan hij zijn tweede IndyCar-titel eigenlijk al ruiken.

Uitslag van de IndyCar Callagher Grand Prix: