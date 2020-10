Sato langer bij Rahal Letterman Lanigan in IndyCar

Voor aanvang van het slotweekend staat de Japanse coureur op de zevende plaats in het kampioenschap, maar zijn jaar was al geslaagd toen hij in augustus voor de tweede keer van de melk mocht proeven na de Indy 500. Eigenlijk bestond er geen twijfel over, maar nu is daadwerkelijk bevestigd dat Sato ook komend seizoen uitkomt voor de formatie.

“2020 is onvergetelijk voor ons geweest, om vele redenen”, zei Sato. “De situatie is wereldwijd heel lastig geweest, maar het team is hard blijven werken. Daarvoor verdienen Bobby, Mike en het hele team de credits. Onze overwinning in de Indy 500 was heel speciaal en ik wil het team daar opnieuw voor bedanken. We concentreren ons op de toekomst en ik kijk uit naar 2021.”

In elf seizoenen IndyCar heeft Sato zes races gewonnen, trainde hij tien keer pole-position en ging hij een totaal van 172 ronden aan de leiding.

Met medewerking van David Malsher