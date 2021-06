Ferrucci ook op Mid-Ohio in actie voor Rahal Letterman Lanigan

De afgelopen twee jaar reed Santino Ferrucci in dienst van Dale Coyne Racing nog het volledige IndyCar-seizoen. Dit jaar had de renstal echter geen plek meer voor hem en dus moest hij de eerste fase van het seizoen noodgewongen toekijken. Pas tijdens de Indy 500 keerde de 23-jarige coureur terug: Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) kon met ondersteuning van sponsor Hy-Vee een derde auto voor hem inzetten. Dat deed het team niet alleen op Indianapolis, maar ook tijdens de double-header in Detroit.

Nadat Ferrucci de wedstrijd op Road America miste, mag hij op Mid-Ohio wel weer instappen bij RLL. De auto met startnummer 45 staat opnieuw voor hem klaar. “Ik kijk enorm uit om terug te keren bij Rahal Letterman Lanigan voor de race op Mid-Ohio”, zei Ferrucci. “In het verleden is het voor mij een geweldig circuit geweest en vorig jaar startte ik op de eerste startrij. Ik heb altijd genoten van het circuit en de fans. Ik kan niet wachten om weer samen te werken met het team en om onze relatie en groei voort te zetten.” De ambitie is duidelijk: “Hopelijk krijgen we de auto in de top-vijf en op het podium!”

Naast zijn optredens in de IndyCar komt Ferrucci dit seizoen part-time uit in de NASCAR Xfinity Series, het tweede niveau van de Amerikaanse stock cars. In dienst van Sam Hunt Racing kwam hij tot dusver tot vijf optredens, met een dertiende plek in Las Vegas als beste resultaat. In de IndyCar vergaat het hem beter met twee zesde plaatsen en een tiende plek in zijn drie optredens.