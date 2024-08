Ferrucci pakt in Portland eerste IndyCar-pole, Van Kalmthout P15

Santino Ferrucci topte de kwalificatie op de Portland International Raceway met een tijd van 58.2046 seconde, waarmee hij zijn eerste pole-position in de IndyCar veroverde. “Volgens mij is het geen geheim hoe hard we dit jaar hebben gewerkt. Hoe hard ik heb gewerkt, hoe hard teambaas Larry Foyt heeft gewerkt en hoe hard ons hele team heeft gewerkt”, stamelde Ferrucci na afloop.

“Dit is mijn eerste pole-position in de IndyCar, terwijl ik niet direct bekend sta als iemand die heel goed is in kwalificeren”, vervolgde Ferrucci, die het team van AJ Foyt de eerste pole-position in ruim tien jaar bezorgde. “Vandaag klopte het gewoon. We hebben het hele jaar hard gewerkt en boeken progressie. Op sommige momenten hebben we goede snelheid getoond, maar het is geweldig dat we het nu voor elkaar hebben gekregen.”

Leider in het klassement Alex Palou klokte in de Fast Six, het laatste deel van de IndyCar-kwalificatie, de eerste serieuze tijd met een 58.6216. Met nog dertig seconden op de klok nam Ferrucci het commando over, door rond te gaan in 58.3042. Will Power reageerde met een 58.3120 en kwam daarmee nipt tekort voor de voorlopige pole, maar Ferrucci liet in zijn laatste ronde zien dat hij nog harder kon. Met een 58.2046 eiste hij de pole voor zich op, met 0.1074 seconde voorsprong op nummer twee Power.

Achter Ferrucci en Power kwalificeerde Palou zich als derde met een 58.4316, gevolgd door Christian Lundgaard op P4. Kyle Kirkwood en Graham Rahal pakten respectievelijk P5 en P6, maar incasseren allebei een gridstraf van zes posities wegens een motorwissel. Daardoor delen zij niet de derde maar de zesde startrij. Rij drie is nu voor Josef Newgarden en Romain Grosjean.

Rinus van Kalmthout start de IndyCar-race in Portland vanaf P15, nadat hij als achtste eindigde in zijn Q1-groep. De Nederlander kwam 0.0301 seconde tekort voor een plek in Q2, de Fast Twelve.

De Grand Prix of Portland begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd.