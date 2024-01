Voor Santino Ferrucci kenmerkte 2023 zijn eerste fulltime-seizoen in de IndyCar sinds 2020. De Amerikaanse coureur kende een wisselvallig seizoen bij AJ Foyt Racing, wat hem de negentiende plaats in het eindklassement opleverde. Wel was er een hoogtepunt in de vorm van de derde plaats in de prestigieuze Indy 500 - zijn beste finish tot nu toe in de IndyCar. Het was voor AJ Foyt Racing zelfs het beste resultaat in de Indy 500 sinds de derde plaats van Eliseo Salazar in de editie van 2000. Een jaar daarvoor won AJ Foyt Racing nog de Indy 500 met Kenny Bräck.

Voor Ferrucci betekent het dat hij weer eens voort kan bouwen op zijn ervaring van vorig jaar, nadat hij in 2022 slechts drie races had gereden in de single-seaterklasse. "Ik ben superblij om bij het team te blijven", zegt Ferrucci. "Het is echt fijn om wat meer continuïteit op te bouwen met iedereen en ik denk dat dit ook bevorderlijk is voor onze resultaten. Ik verwacht dit jaar dat we veel beter voorbereid uit de startblokken schieten dan vorig jaar. Door samen te werken met Penske gaat het hopelijk een stuk soepeler en ik kijk ernaar uit om weer terug te keren bij de Indy 500."

Ferrucci krijgt dit seizoen wel een nieuwe teamgenoot naast zich. Benjamin Pedersen legde onlangs nog via sociale media indirect beslag op het zitje, maar AJ Foyt Racing kondigde aan dat Sting Ray Robb overkomt van Dale Coyne Racing om de auto met startnummer 41 te besturen. In de verklaring laat AJ Foyt Racing weten dat het niet van plan is om voor dit seizoen een derde auto in te zetten, waardoor Pedersen - die oorspronkelijk een contract voor drie jaar op zak had - buiten de boot lijkt te vallen.

"Ik ben erg blij om Santino weer aan boord te hebben", zegt teamleider Larry Foyt, die Pedersen niet noemt. "We hebben goed samengewerkt en hij brengt goede energie met zich mee naar het team. Natuurlijk zijn onze ogen gericht op de Indy 500, maar we hadden in andere races ook een goed tempo - al behaalden we niet de resultaten. Samen concentreren we ons op het zetten van een stap in het kampioenschap en ik geloof dat we dat ook kunnen bereiken."