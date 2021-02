Arrow McLaren SP wil zich bij ‘grote drie’ voegen in 2021

Het team van Sam Schmidt bundelde vorig jaar de krachten met McLaren om samen verder te gaan als Arrow McLaren SP. In het eerste seizoen van de samenwerking boekte de renstal met jongelingen Patricio O’Ward en Oliver Askew meteen een aantal indrukwekkende resultaten. Zo scoorde Askew in zijn debuutseizoen meteen een podium en streed O’Ward in zijn eerste volledige IndyCar-seizoen meteen mee in de top: de Mexicaan pakte een pole-position, eindigde vier keer op het podium en greep op Road America net naast een eerste overwinning. Het leverde hem uiteindelijk de vierde plaats op in het kampioenschap, achter de snelste coureurs van de drie topteams die al jaren de dienst uitmaken in de IndyCar: Ganassi, Penske en Andretti.

Big Four

Nadat zijn team vorig jaar al flirtte met de top, hoopt Sam Schmidt dat Arrow McLaren SP zich dit jaar definitief bij de gevestigde orde kan voegen: “Ik wil niet zeggen dat we een van de teams in de top-drie gaan vervangen, maar ik denk wel dat we er de Big Four van kunnen maken”, vertelt Schmidt aan Motorsport.com. “We hebben vorig jaar gezien dat ze vlak voor ons zaten, we deden echt mee. We hebben echt een stel slimme mensen aan boord met de wil om te racen en te winnen. Met de steun van McLaren moeten we nu kunnen leveren.”

“We hebben alle middelen in huis om de klus te klaren. Ik heb het gevoel dat we eindelijk over hetzelfde budget beschikken en dat we ook wat betreft het personeel, de pitstops en het materiaal op hetzelfde niveau zitten. Het komt nu aan op wie de minste fouten maakt.”

Volgens Schmidt zijn vooral de pitstops een cruciale factor geworden in de strijd om de IndyCar-zeges: “Er zijn zoveel verschillende factoren wanneer het aankomt op de pitstops. Het komt niet alleen aan op de pitcrew, maar ook op het materiaal en de rijders. In 2017 en 2018 waren we op Indy het tweede team wat betreft de pitstops. In 2019 waren we de besten. Een van de doelen van ons team is om in de top-drie te blijven wat betreft de pitstops. In een weekend zijn er wel twaalf of dertien rijders die een race kunnen winnen, dan komt het aan op milliseconden dus alle winst die je kunt boeken in de pits is welkom. Het gebrek aan neutralisaties laat zien dat het niveau van de rijders op de baan is gestegen, maar het houdt ook in dat je vaker een pitstop moet maken tijdens een groene vlag. De pitstop is dus een van de onderdelen die je op orde moet hebben om op het podium te eindigen, laat staan om te kunnen winnen.”

Getalenteerde line-up

O’Ward zal dit jaar voor het tweede jaar op rij het gehele IndyCar-seizoen voor zijn rekening nemen namens McLaren SP. De Mexicaan wordt komend seizoen bijgestaan door Felix Rosenqvist, die vanuit Ganassi de overstap maakte en de vervanger is van Oliver Askew. Uitgerekend Rosenqvist stak vorig jaar op Road America een stokje voor de eerste IndyCar-zege van O’Ward.

“Volgens mij is de rijstijl van Pato nog altijd hetzelfde als in de Indy Lights. Hij reed daar altijd op het randje zonder veel fouten te maken. Hij bracht zijn auto altijd naar de finish, wist wanneer hij moest aanvallen en wanneer hij genoegen moest nemen met wat hij had. Dat hebben we vorig jaar ook van hem gezien. Hij is geweldig om naar te kijken, maar hij loopt nooit dermate hard van stapel dat hij de auto naast de baan zet. Van Felix heb ik extreem hoge verwachtingen omdat hij overal waar hij heeft gereden al heeft gewonnen. Hij is slim, getalenteerd en weet dat hij kan winnen in de IndyCar. Helaas won hij vorig jaar door ons te verslaan, maar we hebben het hem vergeven.”

Montoya derde rijder op Indy

O’Ward en Rosenqvist krijgen op Indianapolis gezelschap van Juan Pablo Montoya, die in een derde auto opnieuw voor de zege gaat in de Indy 500. Mogelijk maakt de Colombiaan echter al een race eerder zijn debuut voor het team tijdens de Grand Prix van Indianapolis op het infield van de befaamde oval.

“We proberen nog het budget rond te krijgen om Juan Pablo al deel te laten nemen aan de Indy Grand Prix”, vervolgt Schmidt. “Daarmee creëren we alvast wat momentum voor hemzelf en de pitcrew. Juan kan daardoor alvast samenwerken met zijn engineer, terwijl het ons ook meer data oplevert. We kijken echt uit naar de komst van Juan Pablo. Er is geen andere coureur in het paddock die 40 procent van zijn deelnames aan de Indy 500 heeft weten te winnen. Wij denken dat we dat percentage op kunnen krikken naar 50 procent. Hij keert terug met een geweldige instelling en hij heeft wat kilo’s verloren. Daarnaast zal hij een enorme steun zijn voor onze fulltime rijders.”

Het nieuwe IndyCar-seizoen moet op 18 april van start gaan op het Barber Motorsports Park. De Indianapolis 500 zal op 30 mei worden verreden.