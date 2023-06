Woensdag kondigde Ed Carpenter Racing aan dat het samen met Conor Daly overeen was gekomen om per direct afscheid te nemen. De prestaties van Daly bij het team vielen tegen. Teameigenaar Ed Carpenter gaf in een verklaring aan dat hij het als zijn plicht zag om het concurrentievermogen van het team te verbeteren en greep daarom in. Het kwam na zeven races in het seizoen als een verrassing, maar het leidde ook tot de vraag wie de 31-jarige Daly zou vervangen. ECR heeft daar nu antwoord op gegeven: de ervaren Ryan Hunter-Reay keert terug in de IndyCar en wordt vanaf komende race, op Road America, de teamgenoot van Rinus VeeKay.

Hunter-Reay is in de IndyCar een zeer bekende naam. De 42-jarige coureur uit Dallas kroonde zich in 2012 tot IndyCar-kampioen en mocht in 2014 genieten van een glas melk na zijn zege in de Indy 500. Hij behaalde in totaal achttien zeges. Hunter-Reay kondigde eind 2021 zijn afscheid van de sport aan, maar keerde dit jaar wel terug voor de Indy 500 namens Dreyer & Reinbold Racing. In de 107e editie van de Indy 500 ging hij acht ronden aan de leiding en kwam hij als elfde over de streep.

Met Hunter-Reay haalt ECR dus flink wat ervaring in huis. Zelf had de Amerikaan niet verwacht dat hij terug zou keren. "Ik was verrast toen ik het telefoontje van Ed kreeg", zegt Hunter-Reay. "Hij omschreef hoe gefrustreerd hij was dat zijn team niet zijn ware potentie wist te benutten ondanks alle inspanningen en investeringen, evenals technische en personele veranderingen door de jaren heen. Hij heeft mij om hulp gevraagd. Ed en ik zijn al heel lang goede vrienden. Ik heb in het verleden met het team samengewerkt, het is een zeer getalenteerde groep met hoge verwachtingen."

Hunter-Reay erkent dat het voor hem 'zeker een uitdaging' gaat worden. "Het is een moeilijke situatie, om midden in het seizoen in de auto te springen zonder getest te hebben in wat in mijn ogen de meest competitieve raceklasse ter wereld is." Maar juist die uitdaging hebben Hunter-Reay ertoe bewogen om 'ja' te zeggen op de vraag van Carpenter. "De laatste keer dat ik in de IndyCar naar rechts stuurde, was in oktober 2021 met dit team op Barber. Ik heb echter nog steeds veel vertrouwen in zowel mijn rij- als technische capaciteiten en ik geloof dat door samen te werken met de getalenteerde mensen bij ECR en Team Chevy, we vooruitgang zullen boeken. Ik zal er alles aan doen om het team te helpen de langetermijndoelen te bereiken."

Teameigenaar Ed Carpenter is ervan overtuigd dat Hunter-Reay zijn team naar een hoger niveau zal tillen. "We moeten ons concurrentievermogen verbeteren en ik wilde een fris perspectief van een coureur als Ryan, die ontzettend veel ervaring en succes heeft, evenals een [goede] reputatie als teamleider. Ik ben verheugd om Ryan bij het team te verwelkomen. We hebben in het verleden als teamgenoten gewerkt en hij heeft in oktober 2021 namens ECR getest op Barber Motorsports Park. Daar maakte hij meteen indruk door een van onze auto's op pole-position te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat zijn ervaring en technische vaardigheden een aanwinst zullen zijn voor ECR, nu we verder werken aan onze doelen als team."