Grosjean vol vraagtekens na crash in eerste Indy 500-deelname

Toen Romain Grosjean begin 2021 de overstap van Formule 1 naar IndyCar Series maakte, liet hij aanvankelijk de gevaarlijkere races op ovals schieten. Nadat hij vorig jaar op Gateway al proefde van het racen op ovals, besloot hij na zijn overstap naar Andretti Autosport om de volledige kalender af te werken. Zondag verscheen Grosjean dan ook voor het eerst aan de start van de Indianapolis 500. Na een keurige negende plek in de kwalificatie verliep de race echter niet zoals de Fransman zelf graag had gezien: hij viel aanvankelijk enkele plaatsen terug en zou uiteindelijk in ronde 106 voor de derde neutralisatie van de race zorgen met een crash in bocht 2.

Over de aanleiding voor de crash tast Grosjean in het duister, zo liet hij nog tijdens de race race weten. “Ik ben in orde, maar ik ben simpelweg teleurgesteld om op deze manier te eindigen. Wat er gebeurde? Geen idee. De achterkant brak zonder enige waarschuwing uit”, vertelde de 36-jarige coureur aan IndyCar Radio. “Er waren eerder al twee coureurs die werden verrast in deze bocht [Rinus van Kalmthout in ronde 39 en Callum Ilott in ronde 69]. De auto voelde gedurende de race best goed aan in deze bocht, dus ik weet niet wat er gebeurde. Het is niet zo dat ik iets anders probeerde. Ik reed achter Marco Andretti, spaarde veel brandstof en was blij met de balans, dus ik weet het niet. We gaan het analyseren om te proberen dit te begrijpen en hopelijk leren we ervan.”

Hoewel hij qua snelheid heel behoorlijk kon meekomen in de aanloop naar en tijdens de Indy 500, kan Grosjean momenteel niet zeggen dat hij echt heeft genoten van zijn eerste deelname. “Op dit moment is het bitterzoet, want dit is niet de manier waarop ik de race had willen eindigen. Ik wilde een goede race hebben. We hadden vandaag geen briljante pitstop en ik weet niet wat er gebeurde met de engine mapping voor de herstarts, maar voor mijn gevoel miste ik daar veel vermogen. Ik verloor iedere herstart posities. Ik wil dat graag begrijpen, zodat we weten wat we beter kunnen doen. Ook wil ik weten waarom ik spinde, zodat ik volgende week en de week erna sterker terug kan komen.”