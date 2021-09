Grosjean uitblinker op Laguna Seca: “Voelde een beetje als Zanardi”

De 35-jarige Grosjean wist de voorbije jaren in de achterhoede van de Formule 1 weinig indruk meer te maken bij het team van Haas, maar in zijn allereerste seizoen in de IndyCar Series is de Fransman weer helemaal opgebloeid. De coureur heeft zich in dienst van het kleine Dale Coyne Racing al meerdere malen van zijn beste kant laten zien tijdens zijn debuutseizoen, met een pole-position en twee tweede plaatsen tijdens de races op de road course van Indianapolis als hoogtepunt.

27 inhaalacties

Met het circuit van Laguna Seca stond er afgelopen weekend opnieuw een baan op de kalender waar Grosjean nog niet eerder had geracet. Daar was tijdens de race op zondag echter weinig van te merken. De Fransman vertrok als dertiende, maar haalde met 27 inhaalacties (waarvan 15 voor een positie) de meeste auto’s in van iedereen. Met name zijn inhaalacties bij het aanremmen van de befaamde Corkscrew maakten indruk. De voormalig F1-coureur trad daarmee in de voetsporen van Alexander Zanardi, 25 jaar nadat de Italiaan op dezelfde plek ‘the pass’ maakte op Bryan Herta.

Het leverde Zanardi in 1996 de overwinning op, maar met de derde plek – en daarmee zijn derde podiumfinish van het seizoen – was Grosjean zondag ook al heel tevreden. “Ik heb een hoop mensen ingehaald in de Corkscrew, dat was echt mooi”, straalde Grosjean na afloop. “Het voelde een beetje als Zanardi, dat is nooit verkeerd.”

Grosjean wist bij het aanremmen van de befaamde bocht af te rekenen met zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon en met zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson. De inhaalactie op laatstgenoemde leidde tot een behoorlijke aanvaring. Het zou in de Formule 1 ongetwijfeld tot een bezoekje aan de stewards hebben geleid, maar de wedstrijdleiding van diens Amerikaanse tegenhanger smulde ervan en zag het door de vingers. “Het spijt me dat ik Jimmie heb geraakt”, blikt Grosjean terug op de inhaalpoging in kwestie. “Ik ging er absoluut voor! Ik denk dat Jimmie me niet had gezien. Hij was echt hard aan het pushen om Alex [Palou, de teamgenoot van Johnson die op dat moment tweede lag] te beschermen. Dat hoort bij het spelletje, dus we raakten elkaar een beetje.”

Johnson lag op dat moment al een ronde achter, maar in de IndyCar Series mag een achterligger zijn positie verdedigen wanneer hij op een ronde wordt gezet. De Amerikaan was bang dat zijn auto beschadigd was geraakt bij de aanvaring, maar kwam uiteindelijk toch nog als zeventiende aan de finish. Het was het beste resultaat tot dusver van de Ganassi-rijder, de net als Grosjean bezig is aan zijn debuutseizoen in de IndyCar Series. "Ik dacht dat mijn dag erop zat", aldus Johnson. “Ik kon echt niet geloven dat hij hem er zo laat nog langs gooide. Gelukkig wisten we hem allebei op de baan te houden. Ik dacht dat m’n pols ook gezien was omdat het stuurwiel uit mijn handen werd geslagen en ik maakte me zorgen over een straf, maar in plaats daarvan heb ik mijn beste resultaat tot dusver gescoord.”

Strijd om Rookie of the Year-titel

Ondanks zijn derde plek op Laguna Seca heeft Grosjean in de strijd om de titel ‘Rookie of the Year’ nog altijd 20 punten achterstand op Scott McLaughlin. De Penske-rijder heeft dit jaar in tegenstelling tot Grosjean wel aan alle races deelgenomen waaronder de Indianapolis 500, waar dubbele punten te verdienen waren. In theorie kan Grosjean de Australiër komend weekend tijdens de seizoenfinale in Long Beach nog achterhalen, maar dan zal de Fransman wel het nodige geluk moeten hebben om de opvolger te worden van Rinus van Kalmthout.

“Je maakt een grap, ben ik echt maar zo weinig ingelopen?”, lachte Grosjean toen hij zondag na de race te horen kreeg dat hij nog altijd 20 punten achterstand heeft op McLaughlin, die op Laguna Seca als twaalfde aan de finish kwam. “Het is oké, Scott mag hem hebben. Ik heb aan het begin van het jaar al geroepen dat ik zeer onder de indruk was van Scott McLaughlin. Ik vind dat hij meer recht heeft op de titel Rookie of the Year dan ik.”

Grosjean zal ook volgend jaar weer in actie komen in de IndyCar Series. Naar verwachting wordt de Fransman deze week door Andretti Autosport gepresenteerd als de vervanger van Ryan Hunter-Reay.