Een ruime week na de collectieve IndyCar-test op The Thermal Club verzamelden Andretti Autosport, Juncos Hollinger Racing en Ed Carpenter Racing zich in Sebring voor een nieuwe test in de aanloop naar het naar het nieuwe seizoen. De drie teams kregen daar gezelschap van debutant Marcus Armstrong én kampioen Will Power, die in Florida testwerk verricht met de hybride component die in 2024 geïntroduceerd wordt. De eerste testdag verliep niet volgens plan voor de Penske-rijder, die door technische problemen slechts 24 ronden reed en niet tot een competitieve tijd kwam. Motorsport.com heeft vernomen dat Power ook woensdag weer in actie komt met de hybride unit.

De overige negen rijders slaagden er wel in om veel ronden én competitieve tijden te rijden in Sebring. Armstrong klokte maar liefst 251 ronden op het 2,7 kilometer lange circuit en reed uiteindelijk 52.217 als snelste rondetijd. Daarmee was de enige Ganassi-coureur tijdens deze test nog geen twee tienden langzamer dan snelste man Romain Grosjean. De voormalig Formule 1-coureur reed met zijn Andretti Autosport-Honda 52.059 en was daarmee slechts 0.030 seconde sneller dan zijn nieuwe teamgenoot Kyle Kirkwood, die aan zijn tweede IndyCar-seizoen begint. Callum Ilott volgde op 0.078 seconde op P3 en liet daarmee opnieuw een goede indruk achter, zoals hij ook al deed tijdens de collectieve test van begin februari.

Achter Armstrong noteerde Devlin DeFrancesco de vijfde tijd, op de voet gevolgd door Conor Daly als snelste rijder van Ed Carpenter Racing. Met 247 ronden was hij bovendien net iets productiever dan teamgenoot Rinus van Kalmthout, die met 52.314 uiteindelijk achter Colton Herta op de achtste stek eindigde. De Nederlander ging uiteindelijk 233 keer rond in Sebring. Debutant Agustin Canapino sloot de rijen met de negende tijd, al viel zijn achterstand op Grosjean uiteindelijk mee. De Argentijn gaf slechts een kleine zeven tienden toe op de snelste tijd.

Uitslag IndyCar-test Sebring - Dag 1

Coureur Team-Motor Snelste ronde Ronden 1 Romain Grosjean Andretti Autosport-Honda 52.059 216 2 Kyle Kirkwood Andretti Autosport-Honda 52.089 175 3 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing-Chevrolet 52.137 173 4 Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing-Honda 52.217 251 5 Devlin DeFrancesco Andretti Autosport-Honda 52.253 149 6 Conor Daly Ed Carpenter Racing-Chevrolet 52.271 247 7 Colton Herta Andretti Autosport-Honda 52.297 184 8 Rinus van Kalmthout Ed Carpenter Racing-Chevrolet 52.314 233 9 Agustin Canapino Juncos Hollinger Racing-Chevrolet 52.730 186 10 Will Power Team Penske-Chevrolet (hybride) 57.490 24