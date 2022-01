Grosjean verwacht stappen te maken door samenwerking met Herta

De voormalig Formule 1-coureur debuteerde afgelopen seizoen bij Dale Coyne Racing in de IndyCar, pakte een pole-position, werd twee keer tweede en een keer derde in zijn eerste jaar. Komend seizoen verschijnt de Fransman aan de start voor Andretti Autosport. Bij dat team vervangt Grosjean Ryan Hunter-Reay en wordt hij teamgenoot van Colton Herta, Alexander Rossi en rookie Devlin DeFrancesco. Herta is de enige coureur die de afgelopen twee seizoenen IndyCar-races won voor Michael Andretti. De Amerikaan heeft inmiddels een reputatie opgebouwd een van de snelste coureurs te zijn. De 35-jarige Grosjean wordt niet ontmoedigd door dit feit, maar ziet het juist als iets positiefs.

"Ik vind Colton een geweldige gozer, hij heeft het zeer goed gedaan afgelopen jaar. Op veel circuits was hij indrukwekkend, dus ik kijk ernaar uit om te ontdekken hoe hij zaken aanpakt en wat ik kan leren van zijn rijstijl", aldus Grosjean. "Hij rijdt al een aantal jaar in de IndyCar en heeft dus de ervaring. Ik ga zeker proberen daar gebruik van te maken. Volgens mij gaat hij ook naar mijn data kijken, om te kijken welke ervaring ik meeneem naar het team."

Grosjean heeft duidelijke doelen in 2022

Grosjean, die op zeven podiumplaatsen mikt in zijn tweede IndyCar-jaar, zegt dat hij verbaasd was over hoe open Herta was toen hij hem een jaar geleden voor het eerst ontmoette, gezien het feit dat ze bij rivaliserende teams zaten. "Ik vroeg hem waarom hij niet bewoog achter de safety car, waar ik een eerlijk antwoord op kreeg: 'wij denken dat dit niet werkt, omdat er te veel stukjes rubber op baan liggen. Gebruik gewoon de remmen en het gas om de banden op te warmen'. Bij de eerste herstart van het jaar pakte ik meteen drie plekken, dus ik dacht: 'bedankt Colton, dat werkte', vervolgt Grosjean, die Herta daarna vroeg waarom hij hem dat had verteld. "Hij zei: 'wij willen dat de beste wint, dus het maakt ons niet uit of we onze geheimen delen'. Dat is een instelling waar ik van houd. Ik ga hetzelfde zijn. Als hij dan alsnog sneller of beter is dan ik, dan is dat helemaal goed. Ben ik sneller, hartstikke mooi. Ik denk dat we ook rekening moeten houden met Alex Rossi, die al een paar jaar in de voorhoede van de IndyCar strijdt. In 2018 en 2019 was hij niet ver bij de titel vandaan, dus ook hij is razendsnel. Ik kijk ernaar uit om met hen te werken. Devlin is een rookie, dus ik denk dat hij drie goede ploegmaats heeft waar hij razendsnel van kan leren."

Grosjean, die vanwege zijn overstap naar de IndyCar momenteel in de Verenigde Staten woont, ziet de switch naar Andretti Autosport als een ongelofelijke kans. "Ik begon in de IndyCar niet wetende of ik het kampioenschap, de auto's, de circuits en het Amerikaanse leven eigenlijk wel leuk vond. Dit jaar wordt ietsje anders aangezien mijn hele gezin naar Amerika is vertrokken. In Florida wonen we nu in een mooi huisje. Iedereen is blij. Ik kom in ieder geval bij misschien wel een van de beste teams ter wereld. Op papier zijn alle ingrediënten aanwezig om in de voorhoede te vechten en om voor poles, podiums en overwinningen te strijden. Dat is het belangrijkste voor mij. Ik denk dat ik op een punt in mijn loopbaan ben beland, waarop ik het nu echt voor mezelf doe. Ik wil wedstrijden winnen en dat ga ik ook zeker proberen."