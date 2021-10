Grosjean rijdt woensdag eerste testkilometers voor Indy 500

Grosjean en Johnson maakten dit jaar allebei hun racedebuut in de IndyCar Series. Grosjean waagde vanuit de Formule 1 de overstap naar Amerika. Johnson ging als zevenvoudig NASCAR-kampioen het nieuwe avontuur aan. Beide coureurs besloten in hun debuutseizoen de Indianapolis 500 over te slaan, maar daar komt volgend jaar verandering in wanneer ze aan hun tweede seizoen in de raceklasse beginnen.

Rookie Orientation Program

Ter voorbereiding op hun eerste Indy 500-deelname, zullen Grosjean en Johnson woensdagmiddag het Rookie Orientation Program doorlopen. Om volgend jaar in mei deel te mogen nemen aan de trainingen voor de Indy 500 zullen beide coureurs eerst tien rondjes tussen de 205 en 210 mijl per uur af moeten leggen, gevolgd door vijftien rondjes tussen de 210 en 215 mijl. Daarna wordt de snelheid verder opgevoerd en dienen er vijftien rondjes boven de 215 mijl (ruim 346 km/u) gereden te worden.

Voor Grosjean zal de testdag een dag vol eerste indrukken worden. Naast zijn eerste kennismaking met de oval van Indianapolis, maakt hij tijdens de test namelijk ook zijn eerste kilometers voor het team van Andretti Autosport, het topteam waar hij volgend jaar zijn IndyCar-loopbaan voortzet. Dit jaar nam hij bij Dale Coyne Racing aanvankelijk alleen de races op de straten- en permante circuits voor zijn rekening, om aan het einde van het jaar toch zijn ovaldebuut te maken op Gateway. Dat smaakte naar meer, waarna de voormalig F1-coureur besloot om volgend jaar ook te gaan racen op ovals.

In tegenstelling tot Grosjean heeft Johnson al eens uitgebreid een IndyCar kunnen testen op de oval van de Texas Motor Speedway. Bovendien heeft de Amerikaan al vaker gereden op de oval van Indy, waar hij in de NASCAR vier keer de Brickyard 400 won. Desondanks zal ook de zevenvoudig NASCAR-kampioen eerst het verplichte Rookie Orientation Program moeten doorlopen alvorens hij volgend jaar zijn opwachting mag maken in de klassieker.

De 106e editie van de Indianapolis 500 wordt volgend jaar op zondag 29 mei verreden. Debutanten krijgen in de aanloop naar de race ook volgend jaar nog in april en in mei uitgebreid te kans voor hun verplichte rookietest.