Grosjean verovert pole op Barber, Van Kalmthout naar negende tijd

Barber Motorsports Park is het toneel van de vierde ronde van het IndyCar-seizoen. Het snelle circuit met veel hoogteverschillen in Birmingham in de staat Alabama zag vorig jaar Rinus VeeKay zijn tweede IndyCar-pole ooit pakken en een dag later kwam hij als derde over de streep. De 22-jarige Nederlander kwam in de kwalificatie net als op Long Beach in groep 1 al in actie en nam het daarin op tegen coureurs als kersvers winnaar Kyle Kirkwood, Marcus Ericsson, Romain Grosjean, Josef Newgarden, Alexander Rossi en Scott Dixon.

Na zijn eerste run stond VeeKay er niet bij met de #21 Ed Carpenter Racing, waardoor het er met twee minuten te gaan om spande. Hij noteerde een rondetijd van 1.05.9490 en sprong daarmee naar de vierde tijd, maar meerdere coureurs waren bezig aan een verbetering waardoor ook hij weer vol aan de bak moest in zijn laatste getimede ronde. Hij verbeterde zich naar een 1.05.7808 en dat was net genoeg om een plek in de top-twaalf te bemachtigen. Newgarden sloot de eerste groep als snelste af met een ronde van 1.05.5883, gevolgd door Grosjean, Rossi, Kirkwood en Dixon. Ericsson was de grote verliezer van deze groep en greep net naast een plek in de volgende sessie.

In de tweede groep was het Team Penske's Scott McLaughlin die het tempo na de eerste runs aanvoerde met een 1.06.2689. Ook in deze sessie kwam het op de laatste runs aan en was het Alex Palou die met een 1.05.5871 een stuk sneller was door dan O'Ward, die met de Arrow McLaren de tweede tijd noteerde. Ook McLaughlin, Christian Lundgaard, Felix Rosenqvist en Will Power eisten een plek in de top-twaalf op. Dat betekende dat Colton Herta buiten de boot viel.

VeeKay negende, Grosjean naar pole

In de kwalificatie van de top-twaalf stond de druk er vol op bij de coureurs, wat zich vertaalde in fouten voor onder meer Kirkwood en Rosenqvist. VeeKay noteerde in zijn tweede run een rondetijd van 1.06.1222 en dat leek genoeg voor een plek in de Fast 6, maar de coureur uit Hoofddorp zakte terug en sloot de sessie af met een uitstapje door het gras en grind. Hij kwam niet verder dan de negende tijd in deze groep, wat zich vertaalt naar een startplek op de vijfde startrij. Grosjean, O'Ward, McLaughlin, Palou, Lundgaard en Dixon stoomden door naar de laatste zes.

In de Fast 6 zakten de rondetijden wat, maar dat betekende niet de coureurs minder risico namen. Zo zocht O'Ward net niet het gras op in zijn snelle ronde, maar moest hij genoegen nemen met de derde tijd. De pole-position ging namelijk voor de derde keer in zijn carrière naar Grosjean, met een 1.05.8396. Palou wist zich tussen Grosjean en O'Ward op de tweede plek te nestelen. Dixon en Lundgaard completeerden de derde startrij.

De Grand Prix van Birmingham begint zondag om 21.15 uur Nederlandse tijd.