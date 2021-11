Grosjean opnieuw geopereerd aan brandwonden aan linkerhand

Elf maanden nadat hij op het circuit van Sakhir ontsnapt is aan de dood, is Romain Grosjean nog altijd herstellende van de opgelopen verwondingen. Vooral de linkerhand van de voormalig F1-coureur liep in de vlammenzee ernstige brandwonden op, waar de coureur voorafgaand aan zijn debuutseizoen in de IndyCar Series al meerdere malen aan geopereerd is. Nu zijn debuutseizoen erop zit en Grosjean zich zelfs al heeft kunnen voorbereiden op een aanstaand Indy 500-debuut, is de coureur opnieuw onder het mes gegaan.

Op zijn sociale media laat Grosjean weten dat hij dinsdag opnieuw een huidtransplantatie heeft ondergaan aan zijn linkerhand. Vooral aan de bovenkant van de hand heeft de coureur ernstig letsel opgelopen toen hij vorig jaar in een vlammenzee klem zat in de cockpit van zijn Haas. Een deel van de beschadigde huid is dinsdag in een nieuwe ingreep dan ook vervangen: “De operatie is goed verlopen”, laat Grosjean zelf weten. “Normaal gesproken mag ik morgenmiddag na een paar checks weer naar huis. Ik kan niet wachten om jullie wat foto’s te laten zien van mijn nieuwe hand.”

Tekst loopt door onder de foto.

Ondanks de nieuwe ingreep zal de linkerhand van Grosjean nooit meer helemaal de oude worden. “Mijn rechterhand is honderd procent in orde. Daar moet ik alleen wat zonnebrand op smeren zodra ik de zon in ga, omdat het in feite gloednieuwe huid is”, sprak de coureur onlangs in de podcast In the Fast Lane. “De linkerhand is iets meer beschadigd geraakt. Daar is nog wat werk aan te doen, maar het zal nooit meer helemaal perfect worden.”

“Het is pijnlijk, maar je leert ermee leven. En om eerlijk te zijn: ik kan spelen met mijn kinderen, ik kan een auto besturen, ik kan eigenlijk normaal leven. Er zijn nog een paar dingen waarin ik licht beperkt ben, maar voor 95 procent werkt het goed. Het is alleen niet zo mooi, maar het is mijn oorlogswond.”

Amerikaans avontuur

Ondanks de verwondingen heeft Grosjean het afgelopen jaar als het ware een nieuw leven opgebouwd in Amerika. In zijn debuutseizoen in de IndyCar Series scoorde de Fransman voor het relatief kleine Dale Coyne Racing drie podiumfinishes en een pole-position. Het leverde hem de bijnaam ‘The Phoenix’ en een contract bij het topteam van Andretti op. Deze winter laat hij Europa achter zich en verhuist hij met zijn gezin vanuit Zwitserland naar Miami.

Ondertussen heeft men ook in de Formule 1 niet stilgezeten. Na de crash van Grosjean ontwikkelde de FIA samen met een aantal fabrikanten een nieuwe racehandschoen die anderhalve seconde langer bescherming biedt tegen vuur.