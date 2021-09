Na zijn vertrek uit de Formule 1 debuteerde Romain Grosjean dit jaar in de IndyCar Series. In eerste instantie beloofde hij zijn familie om geen races op ovals af te werken, maar daar is hij inmiddels op teruggekomen. De races in Texas en de Indy 500 liet hij nog schieten, maar vorige maand verscheen hij op de oval van Gateway wel aan de start. Zijn huidige engineer bij Dale Coyne Racing liet toen al doorschemeren dat hij de Fransman er klaar voor achtte om ook op andere ovals te gaan rijden. En hoewel Grosjean nog niet is bevestigd bij een van de IndyCar-teams, staat voor hem wel vast dat hij in 2022 een volledig seizoen gaat afwerken.

“Ja, volgend jaar wordt het een volledig seizoen. Ik ben rustig begonnen op de ovals, waar het type racen heel anders is dan wat je voorheen hebt gedaan. Het is heel specifiek”, vertelde Grosjean in This Week with Will Buxton. “Het is iets waar je veel respect voor moet hebben. Maar ook geldt dat de Indy 500 iets unieks is. Vraag het aan Fernando Alonso en de vele andere rijders die er gereden hebben. Dit is denk ik een van de races waaraan je gewoon deelgenomen wil hebben. Dus ja, ik rij volgend jaar het volledige kampioenschap.”

De kans is groot dat Grosjean dat volledige seizoen gaat afwerken in een auto van Andretti Autosport. De verwachting is dat hij binnen enkele dagen gepresenteerd wordt als opvolger van Ryan Hunter-Reay. Zodra dat in kannen en kruiken is, neemt de 35-jarige coureur waarschijnlijk ook afscheid van het motorhome waarin hij dit jaar grotendeels verbleef. “Ik hou van mijn motorhome, maar ik zou het niet vervelend vinden om een plek te hebben waar ik mijn simulator kan neerzetten en kan spelen met mijn esports-coureurs. Dus ja, we gaan met de hele familie naar de Verenigde Staten verhuizen. Het is een nieuw hoofdstuk in ons leven, een nieuw avontuur, maar we kijken er allemaal naar uit.”

Emotioneel na ovatie op podium Laguna Seca

In zijn debuutseizoen heeft Grosjean in ieder geval een geweldige indruk achtergelaten. Op de road course van Indianapolis stond hij al twee keer op het podium en daar voegde hij afgelopen weekend in Laguna Seca een derde podiumplaats aan toe. Op het ereschavot werd hij luidkeels toegejuicht door de toeschouwers. Grosjean lijkt nu dus de erkenning te krijgen die hij in de Formule 1 - mede doordat hij niet vooraan mee kon doen - zelden kreeg en dat doet zeker iets met hem. “Het is ongelofelijk”, stelt hij.

“Er is natuurlijk mijn verhaal met het ongeluk in Bahrein vorig jaar, waarbij ik uit het vuur kwam. Daarna besloot ik in de IndyCar terug te keren in de autosport. Maar ik denk dat het nu meer draait om het feit dat de mensen houden van de manier waarop ik race, de manier waarop ik de IndyCar omarmd heb en er simpelweg van geniet. Het podium was inderdaad ongelofelijk. De ovatie was iets waarvan ik dacht dat ik het nooit zou krijgen. Ik barstte bijna in huilen uit en dat gebeurt niet zo vaak.”

Het volledige gesprek van Grosjean en Will Buxton in This Week zie je boven het artikel.