Grosjean krijgt nieuwe kans in IndyCar na ontslag Andretti

Romain Grosjean bestuurt volgend IndyCar-seizoen de #77 Chevrolet en neemt plaats in het stoeltje van Callum Ilott, die onlangs liet weten dat de samenwerking met Juncos Hollinger Racing is gestopt. Grosjean wordt daarmee de teamgenoot van Agustin Canapino, die voor zijn tweede jaar in de Amerikaanse raceklasse gaat. "Ik volgde de ontwikkeling van Juncos de afgelopen seizoenen op de voet", zegt Grosjean. "Het team liet groei zien en ik kan niet wachten om mijn ervaring in te brengen voor ons streven naar een sterk 2024."

De 37-jarige coureur werd eind 2020 aan de kant gezet door het Formule 1-team van Haas en maakte daarna de overstap naar de IndyCar. Hij reed in 2021 dertien races met Dale Coyne Racing en behaalde twee tweede plaatsen, nog een podium en een pole-position. Een jaar later volgde een fulltime IndyCar-seizoen. Hiervoor stapte hij over naar Andretti, waar hij vervolgens twee jaren reed. Daar pakte hij nog drie tweede plaatsen en twee poles, maar een zege bleef uit en tweemaal werd hij slechts dertiende in het kampioenschap.

Teambaas Ricardo Juncos gelooft dat komst van Grosjean het team naar een hoger niveau gaat tillen. "Grosjean brengt een hoop ervaring in de autosport met zich mee", trapt hij af. "Zijn leiderschap en ervaring zijn precies wat we nodig hebben om JHR naar nieuwe hoogten te stuwen in de IndyCar." Mede-eigenaar Brad Hollinger, die in het verleden aandeelhouder en bestuurslid was van Williams in F1, is het met Juncos eens. "Grosjean heeft een bepaalde geschiedenis in de top van de autosport. Zijn expertise gaat van onschatbare waarde zijn in ons streven naar betere resultaten, zowel op als naast het circuit."

De in Zwitserland geboren rijder combineert IndyCar met een parttime seizoen in het tevens Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Daar stapt hij in een Lamborghini voor de GTP-klasse in de langeafstandsraces. Het is ook de verwachting dat hij deel uitmaakt van de bezetting voor de 24 uur van Le Mans. Begin oktober liet Grosjean weten naar de rechter te stappen, om de manier waarop Andretti hem de laan heeft uitgestuurd aan te vechten. Of hij dit nu doorzet, is onbekend.