Grosjean na eerste IndyCar-race op een oval: "Beetje duizelig"

Hoewel Romain Grosjean de Bommarito Automotive Group 500 uiteindelijk 'slechts' op de veertiende plaats afsloot, was de voormalig Formule 1-coureur tevreden na het tonen van een paar verrassende inhaalacties.

Grosjean kende vorig jaar een beroerd afscheid uit de Formule 1. Vlak voor het einde van het seizoen keek de inmiddels 35-jarige coureur de dood in de ogen toen hij op het circuit van Bahrein van de baan schoot en zijn Haas in brand vloog. Secondenlang zat Grosjean vast in de vlammenzee, maar uiteindelijk wist hij zijn bolide te verlaten. Het seizoen en daarmee de Formule 1-carrière van de Fransman waren echter voorbij en enige tijd leek het er zelfs op dat hij nooit meer zou racen. Uiteindelijk kwam Grosjean nog goed terecht: hij kreeg een stoeltje in de IndyCar Series aangeboden bij Dale Coyne Racing, maar beloofde zijn familie nooit op ovals te gaan racen.

De tijd lijkt echter niet alleen de fysieke wonden te hebben geheeld, maar ook de mentale. Zaterdag reed Grosjean alsof er niets aan de hand was dus toch zijn eerste race op het typisch Amerikaanse circuit met de kombochten. En hij deed dat niet onverdienstelijk: zo haalde hij een paar verbazend goede inhaalacties uit de hoge hoed en lag hij in no time in de top-tien. Even was hij zelfs achtste, maar Grosjean eindigde uiteindelijk op de veertiende plaats. Dat had alles te maken met de ongunstige timing van een neutralisatie, waardoor hij laat in de wedstrijd een ronde achterstand opliep.

Toch overheerst achteraf het goede gevoel. “Ik heb mijn eerste race op een oval uitgereden”, aldus Grosjean. “Ik ben nu nog een beetje duizelig, maar morgen moet het beter gaan! Sommige dingen waren geweldig, sommige dingen waren gecompliceerder. Het was een zeer, zeer goede ervaring. We probeerden een strategie die niet helemaal onze kant op kwam en dus is het eindresultaat niet zo goed als onze race, maar we hadden een snelle auto, we hebben veel geleerd. Ik maakte een paar fouten op koude banden en kwam op het vuil terecht. Maar ik kon de auto opvangen en ik slaagde erin om een paar goede inhaalmanoeuvres te maken.”