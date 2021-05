“Rinus was vanaf de eerste training heel snel, ook in de koelere omstandigheden in de warm-up ging hij hard. Ik wist dus dat hij heel sterk zou zijn”, verklaarde Grosjean na het behalen van zijn eerste IndyCar-podium. “Hij schopte het in de kwalificatie net niet tot de Fast Six, hij mocht daardoor op verse banden starten en koos voor de blacks. Toen ik de langzamere wagens begon in te halen, ging hij vroeg naar binnen om over te stappen op de reds en de schone lucht op te zoeken. De strategie was dus anders en ik wist direct dat het lastig zou worden om hem te verslaan.” Die vrees werd werkelijkheid toen Grosjean halverwege de race na een pitstop weer op de baan kwam en VeeKay hem op de baan inhaalde. De Nederlander reed op dat moment op de rode banden en had zijn banden vanwege een vroege stop al op temperatuur gebracht. In bocht 12 haalde VeeKay vervolgens de trekker succesvol over.

“In de laatste stint zat ik klem achter Sebastien Bourdais, hij was ontzettend snel op nieuwe banden terwijl ik op oud rubber rondreed”, vervolgde Grosjean. “Ik kon hem lange tijd niet inhalen tot hij een remfout maakte en rechtdoor schoot in bocht 1. Ik zag Rinus vier of vijf seconden voor mij rijden en had geen kans hem nog bij te halen.” Grosjean haalde daar direct zijn belangrijkste les uit: “Ik moest gewoon de hele race pushen. Het laat zien dat je de eerste stint een voorsprong van zeven of acht seconden kunt hebben, maar dat betekent niet dat je ook de race gaat winnen. Na de pitstop had VeeKay vervolgens een grote voorsprong en ik zag achter twee achterblijvers in de pits. Het was wat betreft het inhalen een lastige dag. Het is echt een goed circuit met mooie rechte stukken, maar als achterblijvers push-to-pass gebruiken is het lastig ze in te halen. Dan moet je meer pushen en meer van je banden vragen, het is lastig om je eigen tempo te rijden. Toen Rinus me voorbij was vroeg ik het team of hij op dezelfde strategie zat en wist ik dat ik hem bij moest houden, maar dat lukte net niet.”

Blauwe vlaggen? “Ik heb ze vaak genoeg gezien in F1”

Uiteindelijk speelde het achterblijvende verkeer een belangrijke rol in het feit dat Grosjean de overwinning aan VeeKay moest laten. Na afloop grapte hij over de blauwe vlaggen, waar hij de afgelopen jaren in de Formule 1 vaak genoeg mee geconfronteerd werd: “Elke klasse is anders, je hebt overal problemen met de blauwe vlaggen”, vervolgde Grosjean. “Ik heb in de Formule 1 best vaak blauwe vlaggen gezien de afgelopen seizoenen en dat was voor ons ook verschrikkelijk. De snellere coureurs klaagden dan dat het niet goed genoeg was. Ik had gehoopt meer blauwe vlaggen te zien voor andere coureurs, ik was deze keer op jacht. Maar zo zijn de regels in IndyCar nu eenmaal.”