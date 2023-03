Grosjean positief over jacht op IndyCar-titel: "Snelheid is er"

De start van het IndyCar-seizoen 2023 is veelbelovend verlopen voor Romain Grosjean en Andretti Autosport. De renstal van voormalig F1-coureur Michael Andretti won vorig jaar twee races, maar geen van de vier coureurs eindigde hoger dan de negende plek in het kampioenschap. Deze winter is er dan ook hard gewerkt aan verbeteringen, zodat het team beter voor de dag komt dan afgelopen jaar. In St. Petersburg heeft het team meteen een waarschuwing gegeven aan de concurrentie, want in de kwalificatie wisten drie van de vier Andretti-coureurs zich bij de beste zes te scharen. Grosjean pakte pole, ruim vier tienden voor teamgenoot Colton Herta op P2.

De race zelf verliep een stuk frustrerender voor Andretti Autosport, dat geen van de vier coureurs in de top-tien zag eindigen. Toch kan het team hoop putten uit de verrichtingen van Grosjean, die lange tijd meedeed om de overwinning. De in Zwitserland geboren Fransman zou de finish echter niet halen, nadat hij na de laatste ronde pitstops in een duel om de leiding crashte met Scott McLaughlin. Zijn eerste IndyCar-zege laat dus nog even op zich wachten, maar het in de winter verrichte werk lijkt zich qua snelheid dus wel uit te betalen. "Er is veel aangepast binnen het team wat betreft de afdelingen en de manier waarop we werken. Als coureur heb ik ook naar mezelf gekeken en gezegd: 'Wat kan ik verbeteren na een teleurstellend 2022?'", vertelt Grosjean.

Een van de dingen waar Grosjean vorig jaar niet tevreden over was, was het gevoel aan boord van zijn Andretti-bolide. Tijdens de collectieve test op The Thermal Club merkte hij al dat er deze winter op dat vlak behoorlijke stappen zijn gezet. "Ik wist dat we iets hadden dat veel beter was dan vorig jaar. Ik voelde me beter in de auto. De jongens hebben heel hard gewerkt aan de pitstops en binnen de interne afdeling met engineers en monteurs is ook hard gewerkt om het geheel te optimaliseren", legt Grosjean uit. De stappen vooruit zijn gezet met grotendeels dezelfde mensen binnen het team. "Daarom zou ik zeggen dat we vorig jaar alle stukjes van de puzzel al hadden, maar dat we die dit jaar in elkaar hebben gelegd."

Joker ingezet in St. Petersburg

Tijdens de tests op The Thermal Club en Sebring probeerde Grosjean achtereenvolgens de afstelling van vorig jaar en die van dit jaar uit. Hij voelde daarbij een 'verschil van dag en nacht'. Nu Andretti Autosport een basisafstelling heeft die goed werkt, is het de vraag of het team zich met een of meerdere coureurs in de titelstrijd kan melden. Het is dan wel van belang dat de races op ovals beter gaan dan in 2022. Zo werd Grosjean na een crash slechts 31e tijdens de Indy 500 en ook in Texas eindigde hij buiten de top-twintig. Alleen de ovalraces in Iowa wist hij in de top-tien af te sluiten. "Vorig jaar misten we het een en ander", erkent de 36-jarige coureur dan ook. "Texas gaat ons dan ook goede feedback geven over hoe we ervoor staan en of we ons verbeterd hebben."

Als Grosjean en Andretti dit jaar ook beter presteren op de ovals, dan kan de combinatie mogelijk een rol van betekenis gaan spelen in de titelstrijd. De coureur zelf weet echter dat hij zich dan geen misstappen kan permitteren en dat hij waarschijnlijk ook races moet gaan winnen, iets wat hem tot dusver nog niet gelukt is. "Het lastigste in de autosport is de competitiviteit en snelheid te vinden, maar dit jaar denk ik dat we dit hebben. Ik weet hoe de strijd om een kampioenschap werkt, dat heb ik in het verleden al eens gedaan", aldus Grosjean. "Hetzelfde geldt voor races winnen. De eerste race was iets anders dan de anderen en ik denk dat we meteen een joker hebben ingezet. We finishten niet. We moeten nu dus races finishen en we moeten proberen ieder weekend competitief te zijn. In een slecht weekend moet je alsnog in de top-acht eindigen, op die manier win je de titel."