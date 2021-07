Grosjean over eerste meters op oval: “Heb hem heel gehouden”

Aanvankelijk zou Romain Grosjean dit jaar de ovals op de IndyCar-kalender aan zich voorbij laten gaan, al liet hij de deur vor deelname aan de race op de World Wide Technology Raceway - voorheen de Gateway International Raceway - wel op een kier. Vorige maand kwam naar buiten dat hij de wedstrijd op de korte oval in Illinois, die gepland staat voor 21 augustus, inderdaad meepakt. Ter voorbereiding op dat moment deed hij afgelopen dinsdag mee aan een testdag op deze baan. Grosjean legde 166 ronden af en noteerde de achtste tijd. Hij liet drie coureurs achter zich, waaronder landgenoot Sebastien Bourdais en routinier Ed Carpenter.

“Ik heb hem heel gehouden op de baan, dus dat is positief”, bikte de Grosjean, die nog wel een spin maakte maar niets raakte, tegenover Motorsport.com terug op de test. “Ik heb duidelijk veel te leren, want het is anders dan alles wat ik tot dusver heb gedaan. Iedereen die denkt dat op een oval rijden makkelijk is, heeft het mis. Het is gecompliceerd en er is veel wat je met de auto kunt doen. Ik dacht vroeger ook altijd: ‘Op een oval hoef je alleen maar naar links te sturen en ga je volgas door de bocht’. Maar op Gateway ga je zeker niet volgas door de bocht. Als coureur ben je erg druk.”

Ook het afstellen van de auto voor een oval vond Grosjean een interessante ervaring. “Ze zeggen allemaal dat je de auto het werk moet laten doen en dan denk je bij jezelf: ‘Waar heb je het over?!’ Ik heb dat nog nooit eerder in mijn leven gedaan. Maar uiteindelijk was ik erg te spreken over hoe de auto het deed, ook tijdens de lange runs en in verkeer. Elke verandering die je aan de afstelling doet, kun je op een oval erg goed voelen.”

Grosjean gaf aan dat hij onder andere nog moet wennen aan het ver door een bocht moeten kijken. “Dat is iets waar ik mezelf nog kan verbeteren”, weet de ex-Formule 1-coureur. “Het klopt inderdaad dat je heel ver voor je uit moet kijken. Ik keek waarschijnlijk nog te dicht voor mijn voorwielen, om ervoor te zorgen dat ik die juist positioneerde. Maar hoe meer je rijdt, hoe meer vertrouwen je krijgt. Dat is de sleutel.” Grosjean was na zijn eerste runs een beetje duizelig, zo gaf hij toe. “Toen ik aan het rijden was, had ik nergens last van. Maar eenmaal uit de auto, had ik moeite om rechtop te blijven staan wanneer ik me omdraaide. ‘Oké, dat is interessant’, dacht ik bij mezelf. En het team moest erom lachen, want zij hadden het wel verwacht. Het is kennelijk vrij normaal [wanneer je als coureur voor het eerst over een oval rijdt]. Ik riep: ‘Dit is niet grappig! Ik heb helemaal niets gedronken!’”

Grosjean zal zijn eerste IndyCar-race op een oval zonder verwachtingen ingaan. “De race wordt een ander verhaal”, weet hij. “Ik zal moeten leren hoe je in verkeer moet racen op een oval. De omstandigheden zullen anders zijn [dan tijdens deze test]. Ik ga dus zeker niet vol vertrouwen de race in. Maar ik zal wel voorbereid zijn en weten wat de auto nodig heeft om hard te kunnen gaan.”