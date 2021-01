Grosjean dicht bij IndyCar-contract bij Dale Coyne voor 2021

De Formule 1-carrière van Grosjean zou na afloop van het seizoen 2020 al ten einde komen nadat Haas F1 besloot om zijn contract niet te verlengen. De Grand Prix van Bahrein bleek uiteindelijk zijn laatste race: de Fransman crashte zwaar en liep daarbij brandwonden op aan zijn handen, waardoor hij de laatste twee races van het seizoen ook aan zich voorbij moest laten gaan. Desondanks heeft Grosjean ook na zijn crash meermaals aangegeven graag te willen racen in 2021 en nu lijkt hij dus dicht bij een contract in de IndyCar te zijn.

In een eerder stadium werd hij al gelinkt aan een zitje bij A.J. Foyt Racing, maar uiteindelijk ging dat plekje naar Dalton Kellett. Volgens Racer is een overeenkomst tussen Grosjean en Dale Coyne Racing nu nabij. De renstal twee vrije zitjes, nadat Santino Ferrucci de overstap heeft gemaakt naar de NASCAR Xfinity Series en de overgang van Alex Palou naar Chip Ganassi Racing. De 34-jarige Grosjean is dus een van de favorieten voor een stoeltje, terwijl ook Ed Jones, Charlie Kimball en Pietro Fittipaldi kansrijk zouden zijn. Het is nog onduidelijk of een contract voor Grosjean alleen de stratencircuits en road courses omvat, of dat hij ook aan de start verschijnt op de ovals.

Grosjean is nooit een grote fan geweest van races op ovals, maar het geringe aantal races op dat type circuit in 2021 (slechts vier: twee keer Texas, de Indy 500 en World Wide Technology Raceway) maakte een overstap naar de IndyCar voor hem een stuk aantrekkelijker. Na zijn crash in Bahrein was de 34-jarige coureur echter een stuk terughoudender. “Op een gegeven moment hadden we het over IndyCar. Door de risico’s op de ovals, waar je enorme crashes kan hebben terwijl mijn familie ver weg via de tv kijkt, is dat echter moeilijk. Ik weet niet of mij dat zou lukken”, zei hij destijds. Nu lijkt een deal met Dale Coyne dus alsnog nabij. Als het zover komt, dan is Grosjean de vijfde actieve IndyCar-coureur met een F1-verleden. Hij voegt zich dan bij Alexander Rossi, Marcus Ericsson, Takuma Sato en Sebastien Bourdais.