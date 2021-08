‘Grosjean tekent bij IndyCar-grootmacht Andretti voor 2022’

Dit jaar zet Andretti Autosport vier auto’s in voor Colton Herta, voormalig F1-coureur Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay en James Hinchcliffe. Van de twee eerstgenoemden is duidelijk dat zij volgend jaar opnieuw in actie komen voor het team van Michael Andretti. De toekomst van Hinchcliffe bij het team is nog ongewis, maar wel is duidelijk dat Hunter-Reay aan het eind van dit seizoen na twaalf jaar afscheid neemt van de renstal. De auto met startnummer 28 komt dus vrij en inmiddels lijkt duidelijk te zijn wie dat zitje heeft bemachtigd.

Dat is namelijk Romain Grosjean, zo meldt RACER. Begin dit jaar maakte de 35-jarige coureur de overstap naar de IndyCar, nadat hij sinds 2012 in de Formule 1 actief was. Dale Coyne Racing durfde het wel aan met de Fransman, die zelf geen behoefte had aan racen op ovals en dus een contract tekenden voor uitsluitend de races op stratencircuits en road courses. Tot dusver maakte Grosjean daarbij een uitstekende indruk met twee tweede plaatsen op Indianapolis als beste resultaat. Voor de eerste van die race pakte hij bovendien pole-position.

Anderhalve week geleden maakte Grosjean ook zijn debuut in een ovalrace. Daarvoor had hij de korte, relatief langzame oval van Gateway gekozen. Na enkele knappe inhaalacties eindigde hij in die race op een veertiende positie. Vermoedelijk heeft Andretti op dat circuit ook toegeslagen en een definitief akkoord bereikt, hoewel de renstal officieel nog niets heeft gecommuniceerd. Naar verluidt heeft Grosjean een fulltime overeenkomst getekend bij de renstal, wat betekent dat hij ook alle races op ovals voor zijn rekening gaat nemen. Dat zou ook inhouden dat hij in 2022 debuteert in de Indianapolis 500.

Bij Andretti Autosport krijgt Grosjean te maken met teamgenoten Herta, de huidige nummer zes van het kampioenschap, en Rossi, die momenteel twaalfde staat in de tussenstand. Wie achter het stuur van de vierde Andretti-bolide gaat kruipen, is nog niet duidelijk. De verwachting is dat Hinchcliffe na dit seizoen vertrekt. Indy Lights-talent Devlin DeFrancesco lijkt de favoriet om de plek van de Canadees in de auto met startnummer 29 over te nemen.