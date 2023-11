Grosjean bewust van online haat bij Juncos: "Maar ik ben haterbestendig"

Na twee seizoenen bij Andretti kreeg Romain Grosjean te horen dat daar geen plek meer voor hem is - tot verbazing van de Fransman zelf, die een juridische zaak is gestart tegen het team. Hij heeft bij Juncos Hollinger een nieuwe kans gekregen en wordt in 2024 de teamgenoot van Agustin Canapino. De Argentijn geniet veel steun vanuit zijn thuisland, al kwam dat wel afgelopen seizoen met de nodige dieptepunten na akkefietjes met Callum Ilott. De Brit kreeg met doodsbedreigingen te maken, al kon hij dat zelf nog wel positief oppakken.

Het leidt wel tot de vraag of Grosjean er op de hoogte van is dat de emoties bij de achterban van zijn nieuwe teamgenoot hoog op kunnen lopen en hij eventueel met dat soort kritiek en bedreigingen kan omgaan. "Ik heb dat gezien", zegt Grosjean tegen Motorsport.com, doelend op de bedreigingen na het contact tussen Canapino en Ilott op Laguna Seca. "Hopelijk verloopt alles goed, maar ik ben op de hoogte van wat er met Callum is gebeurd. Het was niet ideaal. Ik leefde met hem mee. Als mij zoiets overkomt... Tja, ik kijk dan gewoon niet naar mijn sociale media en blijf gewoon mijn eigen ding doen. Het is wel een klein beetje jammer dat dit soort dingen gebeuren. Er is een gepassioneerde achterban in Zuid-Amerika. Bij die passie komen soms ook opmerkingen kijken die niet gemaakt moeten worden. Het is dus belangrijk om onze relatie goed te houden om zo'n situatie te voorkomen. Maar als het gebeurt, dan moeten we er zo goed mogelijk mee omgaan. Maar ik ben haterbestendig!", stelt de voormalig Formule 1-coureur.

Grosjean zegt onder de indruk te zijn van de 33-jarige Canapino, die dit jaar zijn debuut maakte in de IndyCar en op P21 eindigde in het kampioenschap. Grosjean vindt het met name bijzonder hoe Canapino na jaren van touringcars zich makkelijk aan de Dallara IR-18 wist aan te passen. "Agustin is zeer indrukwekkend [aan het racen] en ik kijk ernaar uit om meer tijd met hem door te brengen", zegt Grosjean. "Het is hetzelfde als [voormalig Supercars-ster] Scott McLaughlin. Het is indrukwekkend om te zien waar hij vandaan komt en beide jongens hebben een geweldige mentaliteit. Hij is een zeer getalenteerde coureur met een unieke carrière. Ik kan niet wachten om tijd met hem door te brengen", aldus de Fransman, die aangeeft dat hij speciaal voor Canapino al bezig is met Spaanse lessen.