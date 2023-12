Na zijn crash in Bahrein zat de Formule 1-carrière van Romain Grosjean er eerder op dan hij zelf gehoopt had. De Fransman kreeg echter genoeg aanbiedingen vanuit de Verenigde Staten en maakte de overstap naar de IndyCar, waar hij een zitje kreeg bij een van de topteams: Andretti Global. Grosjean behaalde drie pole-positions, ging 152 ronden aan de leiding en stond zes keer op het podium, maar de zege was altijd net een stapje te ver. Dat kostte hem zijn zitje bij Andretti, al resulteerde dat nog wel in een juridische zaak tegen het team omdat zij volgens de Fransman het contract niet hebben gehonoreerd. Hij baalt dat hij niet tot grote successen kwam bij het team in de drie seizoenen die hij daar kreeg.

"Met Andretti dachten we natuurlijk zeges te pakken en voor het kampioenschap te gaan, maar daar zijn we niet in geslaagd", zegt Grosjean tegen de officiële website van de Formule 1. "Het is een beetje teleurstellend dat we dat niet bereikt hebben." Grosjean maakt volgend jaar de overstap naar het kleinere Juncos Hollinger Racing, waardoor hij net als in de Formule 1 voor een underdogteam gaat rijden in plaats van voor een topteam. Toch was hij allang blij met de kans bij Andretti. "Ik was vergeten hoe goed het voelde om weer competitief te zijn", stelt de 37-jarige coureur. "Ja, de IndyCar heeft niet de bekendheid van een Formule 1, het is niet de ster. Maar dat maakt niet echt uit want wat ik vond toen terug wat ik vond toen ik in de karts begon: gewoon het pure plezier om de baan op te gaan en de kans te hebben om te rijden."

"Ik houd van de fans", voegt Grosjean toe. "De fans houden ook echt van me daar, dat is mooi. Ik denk dat ik het in me heb om goed te zijn op ovals, stratencircuits en road courses en ik wil het gewoon nog een keer proberen en zien hoe de toekomst eruitziet", aldus de voormalig Haas F1-coureur. Naast zijn taken als IndyCar-coureur krijgt Grosjean ook verantwoordelijkheden bij Lamborghini. Hij gaat met dat merk deelnemen aan langeafstandsraces, al is nog niet bekend of hij in IMSA of in het World Endurance Championship aan de slag gaat met de Lamborghini SC63 LMDh. "Het draait nu meer om het plezier", besluit Grosjean.