Grosjean baalt na vijfde keer mislopen IndyCar-zege: "Doet pijn"

Romain Grosjean had op Barber Motorsports Park de beste papieren in handen om de 90 ronden tellende race te winnen. Hij had zaterdag de pole-position veroverd en gokte het in de Grand Prix van Alabama op de tweestopper, vaak de winnende strategie op het snelle circuit met vele hoogteverschillen. Hij kreeg bij de start al snel met Alex Palou en Patricio O'Ward te maken, maar zo snel als dat zij probeerden de leiding over te nemen, zo snel waren de twee al uit beeld voor de overwinning.

Grosjean lag redelijk comfortabel aan de leiding toen halverwege de race de eerste en enige caution kwam. Sting Ray Robb stond met zijn Dale Coyne Racing-auto op het gras en moest terug naar de pits gesleept worden. De timing was perfect voor coureurs die op de driestopper zaten, waaronder Team Penske-coureurs Scott McLaughlin en Josef Newgarden. De caution kwam namelijk relatief laat waardoor zij nog net op tijd de pitstraat konden opzoeken. McLaughlin was daarbij de grootste winnaar, aangezien hij achter Grosjean aansloot en beide coureurs nu op een vergelijkbare strategie zaten.

McLaughlin kwam bij zijn derde pitstop vóór Grosjean de baan op, maar de Andretti Autosport-coureur had zijn banden al op temperatuur en zette zijn bolide in de voorlaatste bocht brutaal naast die van de Nieuw-Zeelander. Het leek de genadeklap, maar waar hij brandstof moest sparen kon McLaughlin voluit gaan. In ronde 72 maakte Grosjean een remfout in bocht 5 en gaf daarmee de leiding uit handen. Voor de vijfde keer in zijn IndyCar-carrière moest hij genoegen nemen met de tweede plaats en de eerste zege laat nog altijd op zich wachten.

"Het doet pijn, moet ik eerlijk bekennen", zei Grosjean. "De driestopper wint nooit op Barber, maar vandaag bleef de pits open en dat gaf McLaughlin op de driestopper het voordeel. Ik bedoel, kijk naar de [andere] tweestoppers. Zij lagen twintig seconden achterop. We hadden een ongelofelijke auto en [ik] reed echt heel goed, deed 100 procent mijn best, maar we hadden pech met die caution. Michael (Andretti, teambaas, red.) kwam naar me toe en zei: 'Laat je hoofd niet hangen, dat was een van de beste ritten die ik ooit heb gezien.' Wat moet je dan nog zeggen? Ik heb alles gegeven. Felicitaties aan Scott, hij verdiende de zege."

Glitch in dash

Grosjean stond voor een lastige uitdaging om de leiding te behouden, aangezien hij al zijn push-to-pass seconden had gebruikt. Hij deed het in het begin rustig aan om richting het einde meer in te zetten, maar kwam toen voor een verrassing te staan. "Ik vroeg me af of het een glitch in het dash was. Ik had iets van 99 seconden over en de volgende keer dat ik keek, was het nul. Misschien heb ik deze meer gebruikt dan ik dacht!"

Bovendien moest Grosjean in de laatste ronden in de spiegels kijken, aangezien Will Power met rasse schreden naderde. "Ik wist dat Will eraan kwam, maar zijn zachte banden waren er bijna aan. Dus daar maakte ik me niet zo'n zorgen om. Ik maakte me meer zorgen om de brandstofcijfers en dat ik een fout zou maken op koude banden. We hebben vandaag goede punten gescoord, onze dag komt nog wel. Vandaag was net als St. Pete. We hadden pech, op naar de volgende."