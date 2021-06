Penske: Racerij wordt niet voor 2030 volledig elektrisch

Onder aanvoering van Tesla heeft de elektrische auto de afgelopen tijd flink aan populariteit gewonnen. Enkele autofabrikanten maken zich nu op om volledig over te schakelen naar een volledig elektrisch wagenpark. Daarmee lijkt de rol van de verbrandingsmotor kleiner en kleiner te worden. Toch gelooft Roger Penske niet dat de transportwereld voor 2030 al helemaal gaat overschakelen naar elektrische aandrijving. “Ik denk niet dat de hele wereld elektrisch gaat worden. In alle vormen van transport ga je hybride oplossingen terugzien. Ik weet zeker dat elektrificatie in bepaalde steden, zeer dichtbevolkte gebieden verplicht gaat worden. Toch verwacht ik niet dat alles volledig elektrisch wordt”, vertelde de topman van Penske en de IndyCar.

De vraag naar elektrische auto’s blijft in de Verenigde Staten op dit moment achter in vergelijking met Europa. Mede daardoor verwacht Penske niet dat elektrisch rijden in een korte periode een groot marktaandeel gaat verwerven in de VS. Zodoende blijft er in zijn ogen ruimte voor duurzamere alternatieven, zoals hybride aandrijflijnen. In navolging van de Formule 1 stapt de IndyCar in 2023 over op een combinatie van een verbrandingsmotor en een elektromotor. De nieuwe motorformule is een 2,4 liter V6 met dubbele turbo en dus een hybride component.

De verwachting is dat huidige motorleverancier Honda en Chevrolet actief blijven in IndyCar, maar Penske ziet ook dat andere fabrikanten nog steeds interesse hebben in alternatieven voor elektrische motoren. “We zijn op dit moment in gesprek met twee zeer goede kanshebbers”, laat hij doorschemeren dat de IndyCar over interesse van fabrikanten niet te klagen heeft. Timing is alles, altijd. COVID heeft veel dingen naar de achtergrond gedreven. Hopelijk weten we over een aantal maanden zeker waar we staan - en voegen we in ieder geval een [fabrikant] toe.” Wel moet die nieuwe toetreder dan vanaf de start van het nieuwe motorreglement in 2023 op de grid staan. “Dat moet ook als de nieuwe fabrikant hoopt op een gelijk speelveld.”