Road America blijft vaste waarde op kalender IndyCar

In 1982 kwamen IndyCars voor het eerst in actie op het circuit in de staat Wisconsin, maar na de samensmelting van Champ Car en de Indy Racing League verdween Road America van het programma. Pas in 2016 keerde het circuit in Elkhart Lake terug op de kalender en dat bleek een gouden zet. Vorig jaar zocht IndyCar naar locaties om meerdere races te houden en stelde het circuit de deuren open voor de eerste van meerdere double-headers om nog tot een volwaardige kalender te komen.

“We zijn blij dat IndyCar de samenwerking met Road America kan verlengen”, zei Penske Entertainment Corporation-directeur Mark Miles. “Het is duidelijk dat het kampioenschap hier tegenwoordig thuishoort, dit circuit is uitgegroeid tot een van de favorieten bij fans en coureurs. Vorig jaar vervulde Road America een belangrijke rol toen we ons kampioenschap weer moesten opstarten na de wereldwijde pandemie. Het is een prachtige toevoeging aan het kampioenschap. De wetenschap dat dit de komende jaren zo zal blijven, is geruststellend.”

Het is niet duidelijk voor hoeveel jaar Road America bijgetekend heeft. IndyCar deelt alleen mee dat het gaat om een meerjarige deal. In 2022 staat de 33ste IndyCar-wedstrijd op Road America op het programma. De race werd vorige maand gewonnen door Alex Palou van Chip Ganassi Racing.