RLL wijst tweede van drie IndyCar-zitjes voor 2025 toe

De 21-jarige Louis Foster kroonde zich dit jaar tot Indy NXT-kampioen namens Andretti Global. Hij won maar liefst acht van de veertien races en stond bovendien zeven keer op pole-position. Daarnaast ging hij aan de leiding van 362 van de 640 ronden en eindigde hij twaalf keer op het podium. Voor Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) reden genoeg om de Brit binnen te halen voor het IndyCar-seizoen 2025. Details over zijn startnummer en de hoofdsponsor van zijn auto volgen later.

Foster is uiteraard blij om zich bij het team van Bobby Rahal, David Letterman en Mike Lanigan te voegen. Daar wordt hij de teamgenoot van Graham Rahal en nog een teamgenoot, aangezien RLL voor 2025 over drie charters beschikt. "Ik kijk er echt naar uit om met het team samen te werken,” zegt Foster. "RLL heeft Indy 500-overwinningen behaald, Bobby heeft natuurlijk een Indy 500 gewonnen en er is een grote schat aan kennis bij het team. Ik wil Bobby, David en Mike bedanken voor hun vertrouwen in mijn capaciteiten en ik wil al mijn sponsors bedanken die me hebben geholpen om mijn droom om in IndyCar te rijden waar te maken, in het bijzonder Copart. Ik kan niet wachten om mijn IndyCar-carrière met het team te beginnen en hopelijk kunnen we samen een lange en succesvolle carrière opbouwen. Ik hoop dat de ervaring die ik heb opgedaan met het winnen van het Indy NXT-kampioenschap me in een goede positie zal brengen om de bal aan het rollen te brengen. Nu begint het harde werk. We beginnen met de voorbereidingen en zorgen ervoor dat we in St. Pete van start kunnen gaan.”

Met de komst van Foster heeft RLL voor het seizoen 2025 nog één zitje over. Bobby Rahal liet onlangs aan RACER weten dat het team naast Rahal vooral zocht naar 'de volgende Christian Lundgaard'. Het team zocht dus vooral naar een topcoureur voor een van de twee zitjes, terwijl de andere coureur op basis van een combinatie van talent en sponsors geselecteerd zal worden. Het is nog onzeker of Pietro Fittipaldi er nog een seizoen tegenaan weet te plakken bij het team. Naast de Braziliaan is ook oud-Red Bull-reservecoureur Jüri Vips in beeld. Bovendien zou ook de 24-jarige Rinus VeeKay in beeld zijn bij RLL. De Nederlander werd onlangs na vijf jaar de deur gewezen bij Ed Carpenter Racing en is dus op zoek naar een nieuw team.