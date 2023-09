Het IndyCar-seizoen 2023 viel ten prooi aan Alex Palou, die aan vijf zeges genoeg had om op Portland al zijn tweede titel veilig te stellen. Daardoor ging het in de Grand Prix van Monterey op het iconische Laguna Seca vooral om de onderlinge gevechten daarachter. Ook voor Rinus VeeKay stond er nog een betere klassering op het spel. Hij begon goed aan het weekend. Op zaterdag stootte hij door tot de Fast Twelve, al strandde hij daar wel op de achtste plaats. Door gridstraffen mocht de Ed Carpenter Racing-coureur van de zesde plaats beginnen, zijn beste startpositie op een circuit - voor de Indy 500 begon hij van P2 - van 2023.

Heel lang kon VeeKay niet genieten van die zesde startplaats, aangezien het in de Andretti Hairpin al dringen geblazen was en er meerdere incidenten waren. In de run naar bocht 3 tikte Scott Dixon - die de race uiteindelijk zou winnen - VeeKay van de baan. Zijn auto werd wel weer opgestart met behulp van de marshals, maar hij moest met twee ronden achterstand zijn weg vervolgen. In de 95 ronden tellende race volgde genoeg chaos, waardoor VeeKay er wel nog een achttiende positie uit wist te slepen. Dat was voor hem genoeg om een plaats in het klassement te stijgen, aangezien hij van P15 naar P14 ging terwijl Graham Rahal naar P15 werd verwezen.

Rinus VeeKay werd van de baan getikt door Scott Dixon, die een drive-through penalty kreeg maar alsnog de race won. Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

VeeKay baalt uiteraard van het verloop van de laatste race van het seizoen 2023. "Helaas was de laatste race niet zo succesvol als die van vorige week", blikt hij terug. Op Portland pakte hij nog zijn beste resultaat van het seizoen met de zesde plaats na een ijzersterke race. "En dat terwijl het zo goed begon. Ik had via P8 mijn beste kwalificatieresultaat op een road course in 2023 gescoord en kon dankzij een paar straffen als zesde starten. Bij de start gebeurde er veel. In de eerste twee bochten wist ik uit de problemen te blijven, tot ik ineens een tik van opzij kreeg. Dixon kwam vanuit het niets binnen. De motor sloeg af, de stuurinrichting was krom en ik moest wachten om te worden herstart, waardoor ik twee hele ronden verloor. Wat betreft een goed resultaat was het einde race, al heb ik de wedstrijd nog wel tot aan de finish uitgereden. Doordat het een gekke race was, heeft me dat uiteindelijk P18 opgeleverd."

VeeKay ziet deze race wel als een goede samenvatting van zijn seizoen. "We hadden hier de pace om te strijden voor de overwinning, maar dit resultaat reflecteert het lastige seizoen dat we hebben gehad. Van mijn vier jaren in IndyCar was dit absoluut de moeilijkste", geeft hij toe. "Toch ben ik blij: ik merk dat ik als coureur en stap voorwaarts heb gezet en kan niet wachten om aan de slag te gaan voor het volgende seizoen. In de laatste weken hebben de monteurs keihard gewerkt, iedereen wil van volgend jaar een succes maken”, besluit VeeKay. De IndyCar-coureurs genieten nu van een lange stop tot het volgende seizoen. Op 10 maart 2024 wordt het nieuwe seizoen afgetrapt in de straten van St. Pete, Florida.