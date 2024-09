VeeKay ziet 'flinke stijgende lijn' bij ECR: "Nu seizoen sterk afsluiten"

Op de Milwaukee Mile werkte de IndyCar afgelopen weekend twee races af. Beide races zouden chaotisch verlopen. Ook in die tweede race op zondag gebeurde er een hoop. Zo viel kampioenschapsleider Alex Palou stil voor de start van de race en liep hij vele ronden achterstand op, waarna het zeker leek dat Will Power de leiding in het kampioenschap zou overnemen – totdat hij zelf spinde bij een herstart. Voor Rinus VeeKay was het geen chaotische race. De Nederlandse coureur van Ed Carpenter Racing hield het hoofd koel en bleef lange tijd in de top-tien rijden. Uiteindelijk wist hij in de ronde van de leider te blijven en als zevende over de streep te komen. Hij kende zo een betere zondag dan zaterdag; toen finishte hij op de veertiende plek.

"We hebben er een lekker weekend van gemaakt", blikt VeeKay terug op de twee races op de oval genaamd Milwaukee Mile. "Wat een lastige baan is dit, zeg! Uiteindelijk ben ik als zevende over de finish gekomen en daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Alweer een finish in de top-tien, al het harde werken begint zich nu uit te betalen."

Hoewel het dus een goed weekend was voor de 23-jarige Hoofddorper, viel er wel nog wat te leren voor het team. VeeKay wijst vooral naar de bandenstrategie gedurende zo'n weekend. "Van tevoren hadden we niet verwacht dat het nog zo’n chaos zou worden. Daarom hebben we er tijdens de trainingen voor gekozen om iets meer setjes van de nieuwe band te gebruiken", legt hij uit. "Zodoende hadden we niets meer over in de race. Dat heeft me net een paar plekjes gekost, want toen ik voor de laatste stint ‘nieuwere’ banden kreeg gemonteerd, bleken die al 25 ronden oud."

"Dat is een les voor de volgende keer, maar voor nu ben ik mijn crew ontzettend dankbaar", vervolgt VeeKay. "Vooral bij die allerlaatste pitstop waren ze echt steengoed. Dankzij een snelle bandenwissel heb ik Romain Grosjean ingehaald. De race op zondag was echt goed. We hebben stevig gepusht en een goede keuze gemaakt met de strategie. In zestien races heb ik zeven top-tienklasseringen gescoord en dus hebben we vergeleken met vorig jaar een flinke stijgende lijn te pakken. Nu is het zaak om het seizoen sterk af te sluiten", aldus VeeKay.

Stand in kampioenschap

Door zijn sterke reeks in de tweede seizoenshelft is VeeKay naar de veertiende plaats gestegen in het kampioenschap. Hij heeft nu 282 punten achter zijn naam en met nog één race te gaan – op de Nashville Superspeedway – zit het veld rond de ECR-coureur nog dicht bij elkaar. Zo heeft VeeKay tien punten achterstand op de nummer dertien, Marcus Ericsson, en heeft hij een voorsprong van tien punten op Christian Lundgaard op P15. De Big Machine Music City Grand Prix, zoals de laatste race van het IndyCar-seizoen volledig heet, is op 15 september en begint rond 21.30 uur Nederlandse tijd.