VeeKay vijfde in eerste IndyCar-race Iowa, zege voor McLaughlin

In de kwalificatie voor de double-header van de IndyCar op de korte oval van Iowa verzekerde Rinus VeeKay zich van de dertiende startpositie voor de openingsrace over 250 ronden. Die race draaide uiteindelijk uit op een wedstrijd met maar liefst zes neutralisaties, waaronder eentje van achttien ronden in de openingsfase en drie cautions tussen de 211e en 237e ronde. Van Kalmthout hield zijn hoofd koel in de chaos en knokte zich met goede herstarts, goede pitstops en enkele knappe inhaalacties keurig naar voren om uiteindelijk met de vijfde plaats zijn beste resultaat van het seizoen tot dusver te boeken. Daar was de Nederlander na afloop natuurlijk over te spreken.

"Dat was een goede race. Vanaf de buitenkant heeft het er mogelijk als niets speciaals uitgezien, maar dat was stiekem precies wat we nodig hadden na die recentelijke pech", vertelde VeeKay na afloop van de eerste race in Iowa. Hij wilde graag uit de problemen blijven en de banden goed houden. "Dat is me gelukt. Ik wil de crew van de #21 askROI.com Chevrolet auto van Ed Carpenter Racing bedanken voor hun goede pitstops. Die hebben me, in combinatie met de goede herstarts, naar voren gebracht. Dit was de eerste race van 2024 waarin alles op zijn plek viel. Daar ben ik uiteraard heel blij mee. Bovendien is dit een double-header en rijden we zondag nog een race op de Iowa Speedway. Na de eerste race hebben de coureurs en teams die het in eerste instantie lastig hadden natuurlijk een beter beeld van de te volgen strategie, maar aan de andere kant geloof ik dat we ons sterke optreden kunnen doortrekken."

Eerste ovalzege McLaughlin, tikje voor Palou

De pole-position op Iowa Speedway was voor Colton Herta, die de eerste 86 ronden van de race ook aan de leiding zou rijden. Pas tijdens de pitstops achter de pace car verloor de Andretti-coureur de leiding aan Scott McLaughlin, die hem bij de daaropvolgende herstart zou afstoppen. Herta viel vervolgens terug wegens vibraties en een pitstop vlak voor een nieuwe neutralisatie in de 176ste ronde, die werd veroorzaakt door regerend kampioen en kampioenschapsleider Álex Palou. De Ganassi-rijder spinde op start-finish en belandde vervolgens in de muur, een incident dat hij een rijdersfout noemde.

De rest van het veld maakte tijdens deze neutralisatie de tweede en laatste pitstop van de race, waarbij McLaughlin de leiding vasthield. Daar slaagde de Nieuw-Zeelander van Penske ook in bij de vier daaropvolgende herstarts om uiteindelijk na 250 ronden zijn eerste zege op een oval veilig te stellen. Op een halve seconde werd Pato O'Ward - de winnaar van afgelopen weekend op Mid-Ohio - tweede, vlak voor Josef Newgarden. Scott Dixon bleef VeeKay uiteindelijk voor de vierde positie, met Santino Ferrucci op de zesde plek namens A.J. Foyt Racing. Kyle Kirkwood, Alexander Rossi, Marcus Ericsson en Marcus Armstrong completeerden de top-tien.

De IndyCar-coureurs komen zondag om 18.30 uur weer in actie op Iowa Speedway voor de tweede race over 250 ronden.

Uitslag race 1 IndyCar Iowa