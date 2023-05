VeeKay: Veertig centimeter van Indy 500-pole, maar P2 voor race misschien beter

Rinus van Kalmthout en kwalificeren op de Indianapolis Motor Speedway is vooralsnog een uitstekende combinatie gebleken. Afgelopen weekend werkte VeeKay zijn vierde kwalificatie voor The Greatest Spectacle in Racing af en het lijstje tot dusver is indrukwekkend: vierde als rookie en daarna driemaal rap genoeg voor een plekje op de eerste startrij. In 2021 en 2022 legde VeeKay belag op P3, waarna hij voor de editie van dit jaar een stekje mag opschuiven naar het midden. "Als het zo doorgaat, kan ik later nog wel eens mede-eigenaar van die front row worden!", lacht Van Kalmthout een dag later tijdens het gesprek met Motorsport.com. "Het was absoluut geen slechte dag gisteren, maar ja, het was ook o zo close... Man, wat had ik toch ook graag die pole gepakt."

Veertig centimeter van pole: "Prestigedingetje, maar verwachtingen overtroffen"

Zijn uitspraak geeft beide emoties van de zondagavond perfect weer. "Ik ben natuurlijk supertevreden, maar we zijn ook allemaal winnaars en die pole-position pakken is toch wel een prestigedingetje voor de Indy 500. Ik zat er zo waanzinnig dichtbij, het ging omgerekend om veertig centimeter over ongeveer zestien kilometer... Dan denk je toch 'hadden we maar net een zuchtje wind in de rug gehad of had ik ergens nog maar ietsje minder in kunnen sturen om nog minder te scrubben.' Maar goed, ik wil het eigenlijk ook niet eens terugkijken, want je vindt altijd wel wat. Dat is geweest en de focus gaat nu vol op het allerbelangrijkste. Dat is namelijk aankomende zondag."

Die knop kon Van Kalmthout zelf overigens bijzonder rap omzetten. "Gisteravond was het natuurlijk een beetje bittersweet omdat je er zo dichtbij zat. Maar vanochtend hebben we de front row-foto's gemaakt en toen merkte je al dat het gevoel heel anders was en dat iedereen na een nachtje slapen het besef had 'we gaan gewoon als tweede starten in de Indy 500'. Daar gaat het om." Bovendien heeft VeeKay met deze kwalificatie zijn eigen verwachtingen overtroffen. Na de moeizame seizoensstart en tegen een armada van Ganassi en McLaren in The Fast Twelve is een plek op de eerste startrij beter dan gedacht. "Ik had dit zeker niet verwacht, nee, ook niet toen het gisteren leek alsof mijn motor plofte. Gelukkig was het alleen maar een kapotte header en hebben de monteurs geweldig werk geleverd door de auto op tijd klaar te krijgen. Maar het is zeker boven verwachting."

"Mijn doel was om in The Fast Six te komen, omdat je vanuit zo'n positie meteen vooraan mee kunt doen in de race. Ik moet zeggen dat ik zaterdag voor mijn run tijdens de reguliere kwalificatie wel echt zenuwachtig was. Uiteindelijk duurt zo'n run alles bij elkaar genomen drieënhalve minuut en zit je daarin steeds vol op de limiet. Het moet op dat moment wel allemaal even gebeuren om er in de race goed bij te zitten. Toen we The Fast Twelve en uiteindelijk The Fast Six hadden gehaald, was ik al een stuk minder zenuwachtig. Daarin voelde de auto trouwens ook sneller aan dan dat die het hele weekend had gedaan en heb ik echt mijn ding kunnen doen. The Fast Six was zoals gezegd het doel en met een plekje op de eerste rij zijn we daar met vlag en wimpel voor geslaagd."

Zoeken naar de juiste afstelling en het voordeel van P2

Waar VeeKay zegt dat de auto op het beslissende moment beter aanvoelde dan voorheen, blijken daar interessante overwegingen achter schuil te gaan. Zo heeft VeeKay meteen na afloop al laten weten dat Ed Carpenter Racing nog behoorlijk veel downforce van de auto had gehaald om snelheid te vinden. Risico nemen is dus beloond. "We hebben inderdaad veel downforce van de auto gehaald, maar het is eigenlijk wel grappig. Toen ik gisteravond reed, dacht ik namelijk 'ah shit, we hadden er nog wel wat af kunnen halen.' Maar goed, voor de kwalificatie en met die hoge snelheden blijft dat altijd heel erg lastig om in te schatten, eigenlijk voor iedereen een beetje een gok. Maar ik ben vooral heel trots op het team, hoe zij het voor elkaar hebben gekregen, zeker ook na zo'n lastige start van het seizoen. Eigenlijk was de Indy 500-kwalificatie van vorig jaar het laatste echte hoogtepunt voor ons tot afgelopen weekend. Dan is dit natuurlijk wel heel erg mooi."

Dat hij er tijdens de kwalificatie voor de Indy 500 ieder jaar staat, is volgens Van Kalmthout dan ook mede de verdienste van het team. Naast het individu verdient het collectief volgens hem lof. "Ik kan voor de kwalificatie wel zeggen 'laten we er nog meer downforce af trimmen', maar dan weten zij precies 'nee, dat moeten we niet doen, want dan krijgen we meer drop-off tussen de verschillende ronden en dat hebben we in het verleden ook al eens meegemaakt.' Zij hebben op dit vlak zoveel ervaring en dat helpt natuurlijk wel. Iedere keer als ik de baan op ga voor een kwalificatierun weet ik dat ik de auto heb om het te doen."

Het vervolg moet zondag komen, als het hoofdgerecht op het programma staat. VeeKay was gisteren de eerste om te stellen dat zo'n kwalificatie leuk is, maar dat niemand nog iets heeft en het zondag pas echt om de knikkers (en ook om eeuwige roem) gaat. Uit de voorbije jaren weet VeeKay als geen ander dat alles op z'n plek moet vallen en het verhaal snel een wending kan nemen, gewenst of ongewenst. In dat opzicht is net naast pole grijpen helemaal geen grote factor en ziet de geboren Hoofddorper er afsluitend zelfs een voordeel aan. "We hebben het in de kwalificatie superver geschopt als team en daar ben ik vooral tevreden mee. Je moet er vooraan in ieder geval bij zitten om vanaf het begin meteen mee te doen. Dat is nu het geval en dat is het allerbelangrijkste. Of je deze race nou als eerste start of als tweede, dat maakt eigenlijk niets uit. Wat misschien nog wel iets beter is aan als tweede starten, is dat er minder druk op staat dan vanaf pole vertrekken. We staan er in ieder geval goed voor en ik heb nu al enorm veel zin in komende zondag."

Dit is het eerste deel van het interview met Rinus van Kalmthout na de kwalificatie in Indianapolis. Later deze week verschijnt er op deze site nog een uitgebreide voorbeschouwing met VeeKay op de Indy 500, die zondag rond 18.45 uur Nederlandse tijd in gang wordt geschoten.