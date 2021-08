Newgarden terug in titelstrijd na zege, negatieve hoofdrol voor VeeKay

Voor Rinus VeeKay is de race op de oval in Madison Illinois er één om gauw te vergeten. De 20-jarige Nederlander kende door een slechte afstelling een matige kwalificatie en moest de race vanaf de 23ste plaats starten. Geheel in stijl rukte VeeKay direct op naar de voorkant van het deelnemersveld. Hij lag op de elfde positie, toen het in de 65ste van in totaal 260 ronden misging.

VeeKay zat bij het ingaan van de bocht klem achter de iets vertragende Scott Dixon en kon nergens heen. Hij tikte zijn voorganger aan, moest in de ankers en schoof vervolgens tegen de buitenom komende Alex Palou aan, waarna het trio stuurloos richting de muur schoof.

Gelukkig bleef de schade voor alle drie de coureurs beperkt tot het materiaal, maar er moest wel een safety car aan te pas komen om de marshalls de tijd te geven de rotzooi op te ruimen. Nadat dat was gebeurd, kon de race zonder VeeKay, Palou en Dixon (de nummers één en drie in het kampioenschap) worden voortgezet.

Newgarden pakt derde zege op Gateway

Op het moment van de aanrijding voerde Sebastien Bourdais het veld aan, voor Josef Newgarden en Will Power. De Fransman moest echter nog een stop maken, waarop Penske-coureur Newgarden de leiding overnam. De 30-jarige Amerikaan bleek op het einde van een incidentrijke race de sterkste zenuwen te hebben. Hij boekte zijn twintigste overwinning in de IndyCar en zijn derde op Gateway. Tweede werd Pato O'Ward (Arrow McLaren), voor Will Power (Penske) op P3. De Mexicaan O'Ward is de nieuwe leider in het klassement. Newgarden klom dankzij zijn overwinning op naar de derde plaats. Met nog drie races te gaan dit seizoen heeft de Amerikaan 22 punten achterstand op O'Ward. Palou staat na zijn crash tweede op tien punten achterstand.

Reactie VeeKay

De Hoofddorper zelf liet kort na zijn uitschakeling al weten te balen van de uitvalbeurt, zeker na zijn opmars aan het begin van de race. “Vorig jaar heb ik op Gateway gemerkt dat het lastig inhalen is tijdens de race. Veel hangt af van de pitstops en de herstarts. Op dat laatste onderdeel heb ik vorig jaar een aantal mooie acties gemaakt en ook dit jaar liep het weer als een trein. Volgens mij heb ik dertien wagens ingehaald, in slechts vijf rondjes onder groen.”

Het incident op de korte (2 kilometer lange) oval kwam niet uit de lucht vallen, aldus de Nederlander. “Vandaag was de sfeer op de baan gespannen. Voor de herstarts was er sprake van een accordeoneffect, waarbij het veld enorm uit elkaar werd getrokken en vervolgens weer té dicht bij elkaar kwam. Ik sorteerde voor op de binnenbaan van de eerste bocht. Voor mij ging een andere rijder plots van zijn gas, omdat er rijders vóór hem van het gas gingen. Op zo’n moment kan je vrij weinig doen om een touché te voorkomen. Het middenveld is gevaarlijk bij herstarts en vanuit mijn positie – de elfde plek op dat moment – was ik een passagier. Palou werd eveneens slachtoffer van dit hele gebeuren."

Uitslag Bommarito Automotive Group 500