De ster van Rinus VeeKay in de IndyCar is rijzende. Hij debuteerde vorig jaar als runner-up van de Indy Lights in de hoogste Amerikaanse single seater-klasse. Dat deed hij bij Ed Carpenter Racing. De nu 20-jarige coureur maakte een sterke indruk, pakte op de road course van Indianapolis pole en een podiumplaats en werd de beste rookie van 2020. Dit jaar laten de verrichtingen van VeeKay opnieuw een stijgende lijn zien. Twee weken geleden pakte de Nederlander op diezelfde road course van Indianapolis zijn eerste IndyCar-zege, om zich een week later op de eerste startrij te plaatsen voor de Indy 500.

In die kwalificatie was VeeKay nipt sneller dan Ed Carpenter, die als vierde mag starten. De drievoudig polesitter van de Indy 500 is onder de indruk van zijn jonge teamgenoot. “Rinus verbetert zich de hele tijd. Hij is toegewijd en werkt hard om zich te verbeteren. Ik denk dat we nog niet het beste van hem hebben gezien, hij ontwikkelt zich nog steeds. Maar hij staat er heel goed voor en is een lastige tegenstander”, zei Carpenter. Het enige wapen dat VeeKay op dit moment mist is ervaring. “We praten veel over de jonge jongens in deze klasse, maar er zijn ook veel veteranen die op hoog niveau presteren. In een race over 500 mijl is ervaring belangrijk rond wisselende omstandigheden, in verschillende scenario’s zijn en het zien hoe de race zich ontvouwt. Rinus gaat beter en beter worden in races zodra hij meer ervaring opdoet.”

Met zijn overwinning op de road course van Indianapolis bezorgde VeeKay Ed Carpenter Racing de eerste overwinning sinds 2016. Destijds pakte Josef Newgarden een zege op de oval van Iowa, op weg naar de vierde plek in het kampioenschap. Samen met zijn sterke prestaties voor het team in 2015 was dat voldoende om een overstap te verdienen naar topteam Penske. Met die renstal werd Newgarden in 2017 en 2019 kampioen in de IndyCar. Zou Van Kalmthout dat ook in zijn mars hebben? Daar twijfelt Carpenter niet over: “Hij heeft absoluut wat nodig is om kampioenschapsmateriaal te worden als coureur.”

De 105de editie van de Indianapolis 500 begint zondag rond 18.45 uur Nederlandse tijd. VeeKay start aan de buitenkant van de eerste startrij vanaf de derde positie, teamgenoot en teambaas Carpenter begint aan de binnenkant van de tweede startrij.