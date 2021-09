VeeKay: Timing van cautions voorkwam top-tien-resultaat Portland

Het IndyCar-seizoen is inmiddels aanbeland bij het afsluitende drieluik aan de Amerikaanse westkust. De eerste van drie ontmoetingen was op Portland International Raceway, waar Rinus VeeKay zaterdag zijn 21ste verjaardag vierde. Een beloning in de vorm van een goed resultaat kwam er dus niet. De Nederlander, die tegenwoordig in Fort Lauderdale woont, eindigde op de zeventiende positie. “Ik had graag een flesje champagne geproefd als verjaardagscadeau, maar dat moeten we maar doorschuiven naar volgende week of die week erop”, grapte VeeKay na afloop van de race in de staat Oregon.

Ontevreden over zijn optreden in Portland hoeft VeeKay echter niet te zijn. Bij de start wist hij maar liefst elf posities goed te maken vanaf startplek 25 en in totaal ging hij meer dan twintig keer een tegenstander voorbij. Op papier zou dat ruim voldoende moeten zijn voor een goede klassering, maar het werd dus P17. Dat wijt VeeKay vooral aan de timing van de neutralisaties. “Het klinkt gek voor iemand die als zeventiende finisht, maar ik had oprecht een goede pace. De start was fantastisch en nadien kon ik met vrijwel iedereen het gevecht aangaan. Dat ik niet in de top-tien ben gefinisht, zit ‘m in de timing van de cautions”, aldus de rijder van Ed Carpenter Racing. Met name de tweede neutralisatie viel niet gunstig: VeeKay was in ronde 44 voor de tweede keer gestopt, acht ronden later kwam de pace car naar buiten. De concurrentie kon hierdoor een gratis stop maken, wat VeeKay posities kostte.

De afstelling van zijn Dallara IR-18 had volgens VeeKay marginaal beter gekund. “Wat betreft de afstelling hadden we wellicht iets meer downforce kunnen staan, want de bandenslijtage ging net iets te vlug. Mijn race ging verder prima en ik deed exact wat van mij gevraagd werd." Zonder de ongelukkig gevallen cautions had er qua resultaat meer in gezeten. “Ik ben ervan overtuigd dat ik zonder yellows ruim in de top-tien was geëindigd, maar het mocht vandaag niet zo zijn. Ik baal ervan dat ik weer genoegen moet nemen met een plaats buiten de top-tien, maar ik weet dat er met mijn tempo niets mis is. Daarom heb ik ontzettend veel zin in het komende raceweekend op Laguna Seca, wat een van mijn favoriete circuits op de kalender is.”

Over een kleine week krijgt VeeKay alweer een kans om zich te revancheren voor het geflatteerde resultaat in Portland. Aanstaande zondag staat de IndyCar Grand Prix of Monterey op het programma, die dus op Laguna Seca wordt verreden. Een week later wordt het seizoen afgesloten op het stratencircuit van Long Beach.