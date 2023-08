Rinus VeeKay tevreden met P11 op Gateway: "Had dit niet verwacht"

Rinus van Kalmthout kwalificeerde zich op de twintigste plek op Gateway en dus stond voor hem een inhaalrace op het programma. De Nederlander kwam snel zeventiende te liggen. Na een vroege neutralisatie, veroorzaakt door een crash in het achterveld, schroefde de Ed Carpenter-coureur het tempo weer op en kon hij zich uiteindelijk mengen in een strijd om een plaats in de top-tien. Na zijn laatste stop legde hij beslag op de elfde positie, waar hij ook op finishte.

“Wederom een goede race, na de lastige kwalificatie had ik dit niet helemaal verwacht”, zegt VeeKay. “Met een twintigste startplaats kunnen we concluderen dat de pace er tijdens de kwalificatie niet in zat, maar gelukkig wist ik gedurende de race zelf naar voren te komen. Bij zowel de start van de race als bij de herstarts heb ik toe kunnen slaan door inhaalmanoeuvres te maken. Voor de rest was het zaak om uit de problemen te blijven. Tijdens de race bleek het namelijk moeilijk om op pure snelheid tegenstanders in te halen. Op Gateway maakt iedereen gebruik van dezelfde lijn en is er veel dirty air, waardoor het voornamelijk een wedstrijd is waarin mensen elkaar volgen.”

“Ik ben tevreden met mijn eigen optreden en de daaruit voortgekomen elfde plaats, ik kan met recht zeggen dat ik het maximale eruit heb gehaald. De focus gaat nu naar de laatste twee wedstrijden. Allereerst Portland, waarvoor ik zeer gemotiveerd ben om weer een goed resultaat te scoren”, besluit Van Kalmthout.

Met zijn elfde plaats staat de man uit Hoofddorp met 237 punten nu op de vijftiende plek in de stand, achter Graham Rahal en net voor David Malukas. Josef Newgarden, die kans maakte op de titel, kan deze na een crash vergeten. Scott Dixon werd uiteindelijk de winnaar van de vijftiende race van het IndyCar-seizoen 2023.