Het is nog niet helemaal het seizoen van Rinus 'VeeKay' van Kalmthout in de IndyCar. Zijn beste resultaat van het seizoen, waarvan negen van de zeventien races er nu al opzitten, is de tiende plaats in de Indianapolis 500. Hij mengde zich in de belangrijkste race van het jaar lang in het gevecht om de zege, maar een fout in de pitstraat kostte hem een kans om in de slotfase een aanval in te zetten voor de overwinning. Sindsdien behaalde hij de achttiende plaats op de straten van Detroit en kwam hij als twaalfde over de streep op Road America. Na die race klonk er dan ook hoop dat Ed Carpenter Racing stappen vooruit had gezet en dat een top-tien mogelijk geweest als hij geen straf had gekregen vanwege een unsafe release.

Met die race in gedachten begon VeeKay volle moed aan het weekend op Mid-Ohio, een ware rollercoaster van een circuit. In de kwalificatie kwam hij echter niet uit de groepsfase en moest hij genoegen nemen met de zestiende plaats, vóór zijn ervaren teamgenoot Ryan Hunter-Reay. VeeKay ging in de race voor een tweestopper. Hij ving de tachtig ronden tellende race aan op de zachte band om vervolgens twee keer binnen te komen voor de harde band. Hij baande zich een weg door de chaos bij de start en bleef gedurende de race in het gevecht in het middenveld. In de slotfase leek de Hoofddorper te profiteren van een fout van Josef Newgarden, maar werd vervolgens op het gras geduwd door Devlin DeFrancesco. Daardoor moest de ECR-coureur plots verdedigen ten opzichte van Kyle Kirkwood, waar hij in slaagde. VeeKay moest daardoor genoegen nemen met de vijftiende plaats en vijftien punten.

"Ik ben tevreden met mijn eigen optreden", zegt VeeKay. “Het was een strategierace waarbij we veel brandstof moesten besparen, dus daar ben ik hard mee bezig geweest. Mijn racetempo was voldoende voor het middenveld, maar hier op de Mid-Ohio Sports Car Course is baanpositie goud waard. Zodoende is het vanaf de zestiende startplaats heel erg lastig om naar voren te rijden. Ik kan met zekerheid zeggen dat er niet meer inzat dan dit resultaat. Daarom ben ik tevreden met mijn eigen prestatie.”

Waar hij te spreken is over zijn eigen verrichtingen, is VeeKay wel duidelijk dat het team scherp moet blijven. “Het is duidelijk dat we nog meer snelheid mogen vinden. In races als deze wil je om een top-tienklassering vechten. Om dat te bereiken zullen we in de komende weken hard aan de slag moeten. Er moeten betere afstellingen te vinden zijn. We blijven knokken, met negen wedstrijden achter de rug zijn we net over de helft wat betreft dit seizoen en ik heb alle vertrouwen in het proces. We blijven hard werken, op naar de volgende", aldus de Nederlander.

VeeKay staat na negen van de zeventien races op de zestiende plaats in het kampioenschap met 141 punten achter zijn naam, één minder dan Callum Ilott en vier minder dan Graham Rahal. Alex Palou gaat fier aan de leiding met 377 punten, gevolgd door Scott Dixon op 267 punten. Zondag 16 juli wordt het seizoen hervat met race tien: dan trekt het IndyCar-circus naar Canada voor een race door de straten van Toronto.