Op het opnieuw geasfalteerde Road America wist Rinus VeeKay op zaterdag geen plek in de Fast Twelve te bemachtigen. In kwalificatiegroep 1 kwam hij tot de achtste tijd, wat dus uiteindelijk de vijftiende startplek werd. Vanaf die plek kende de 22-jarige coureur uit Hoofddorp een uitstekende start. Hij profiteerde van de gespinde Kyle Kirkwood in bocht 1, maar ging vervolgens nog op eigen kracht voorbij aan enkele concurrenten en lag aan het einde van de openingsronde op een prima elfde plek.

VeeKay hoopte zich nog verder naar voren te vechten en had een goed tempo te pakken, maar moest even vrezen voor een straf. Hij probeerde namelijk Felix Rosenqvist aan de binnenkant in te halen in bocht 3, maar daar was geen ruimte meer waardoor de Zweed door het gras moest en hard terugviel. De stewards oordeelden echter dat het niet de schuld van de Nederlander was en dat de Arrow McLaren-coureur er meer aan had kunnen doen om het incident te voorkomen. Later zou VeeKay alsnog een straf krijgen, maar dan vanwege een unsafe release in de pitstraat. Hij viel daardoor terug tot P26, waardoor hij in de slotfase van de race voor een flinke inhaalrace stond. De Ed Carpenter Racing-coureur had opnieuw een goed ritme te pakken en werkte zich op naar de twaalfde plek.

“Het was een prima race”, blikt VeeKay terug op zijn race op Road America. "De eerste ronden waren zeer sterk. Helaas kreeg ik een straf vanwege een unsafe release in de pitstraat. Dat gooide roet in het eten, want we zaten er tot dat moment sterk bij. Er was helemaal niets wat ik eraan kon doen. Ik kreeg de call om weg te rijden en er werd pas ‘stop’ geroepen toen Kirkwood al langsreed", legt de Nederlander uit. "Ik viel terug tot de 26e positie, maar had een goede auto onder me waardoor ik kon terugvechten."

De eerste races van het seizoen verliepen nog niet helemaal geweldig voor VeeKay. Op ovals weet ECR vaak een sterke auto neer te zetten, maar op circuits als Long Beach, Barber of St. Pete worstelt het team wat meer. VeeKay is daarom zeer te spreken over het werk van zijn team op Road America, waar hij de hele race een goed tempo had. "Wat betreft het racetempo was dit de beste wagen waar ik dit hele jaar in heb mogen rijden", prijst hij het werk van ECR. "Dankzij een goede strategie heb ik uiteindelijk een twaalfde plaats over de streep getrokken en zonder die straf was het eenvoudig een top-tien geweest", weet hij zeker. "Dit geeft veel hoop voor de komende races. We zetten stappen en daar ben ik blij mee. Vandaag heb ik goed kunnen racen en veel ingehaald. We komen eraan!", aldus VeeKay.