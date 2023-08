Het circuit van Indianapolis is een van de favoriete circuits van Rinus van Kalmthout en juist op die baan werd afgelopen weekend geracet door IndyCar. Het wil dit seizoen nog niet vlotten voor Rinus VeeKay. Op de plek waar de Nederlander in zijn debuutjaar meteen pole-position pakte, zat er dit keer niet meer in dan een teleurstellende negentiende startplek. Een dag later ging alles echter een stuk beter. In zijn ECR-bolide knokte VeeKay zich naar voren. Een belangrijke slag werd in de eerste ronde al geslagen. Die kwam hij namelijk als dertiende door. Op de zachte band vond de 22-jarige coureur ook de aansluiting bij de top-tien. Een aanval op Indy 500-winnaar Marcus Ericsson bracht Van Kalmthout uiteindelijk in die top-tien, maar doordat er alleen nog een gebruikt setje banden in de pits klaarlag, kon hij deze positie niet vasthouden. De elfde positie aan het einde van de race was wel een behoorlijke opsteker voor VeeKay.

“Eindelijk een wat positiever resultaat”, zegt de Nederlander na afloop. “We hebben de pace, die we de afgelopen wedstrijden al toonden, door kunnen trekken tot over de finishlijn. Ik ben tevreden met een elfde plaats en blij dat het eens normaal kon gaan, zonder vervelende tegenslagen. Een plek in de top-tien was buiten bereik, daarvoor was Ericsson op zijn nieuwe banden gewoonweg te snel. Desalniettemin hoor je mij niet klagen.” VeeKay vervolgt positief, want ook over de strategie was hij te spreken. “Strategisch gezien hebben we geen fouten gemaakt”, gaat hij verder. “Het voelde een beetje gelijk aan die Indy GP in 2020, waar ik destijds van de achttiende naar de vijfde plaats reed. Voor P5 hebben wij nu nog niet de pace, maar dit is ontegenzeggelijk één van mijn beste resultaten van het jaar. Een goede dag, dat konden we wel even gebruiken."

Het resultaat op Indianapolis geeft de burger moed. "We moeten hard blijven werken om in de slotraces pace terug te vinden, maar het is erg fijn om met een positief gevoel de mini-break van twee weken in te gaan. Een beetje optimisme kan immers nooit kwaad. De volgende race is op een oval, namelijk die van Gateway. Met een vierde en een zesde plaats in 2020 heb ik daar ook al goede dingen laten zien. Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de racewinnaar, Scott Dixon. Hij heeft nu negentien seizoenen achtereen minstens één race gewonnen en dat is in een ultracompetitief veld als die van IndyCar echt bijzonder knap.”

Op 27 augustus gaat het IndyCar-kampioenschap verder op de World Wide Technology Raceway in Gateway in Madison.