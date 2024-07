Met de vijfde plaats in de eerste race op de Iowa Speedway achter de rug begon Rinus VeeKay de tweede race op de oval van de vijftiende plaats. Deze tweede race vond onder een stuk warmere omstandigheden plaats, wat leidde tot veel bandenmanagement op het circuit dat deels onder handen was genomen. Het resultaat: weinig echte inhaalacties. In de slotfase - vlak voor de finish - zorgde een crash van Sting Ray Robb, die zich door de langzaam rijdende Alexander Rossi liet verrassen, ervoor dat VeeKay nog enkele posities kon winnen om als negende over de streep te komen.

"Weer een goede race", blikt VeeKay terug op de tweede race in Iowa. "Ditmaal de negende plaats. Voor de race had ik getekend voor deze uitslag." De 23-jarige Hoofddorper had voor die tweede race namelijk een top-tienfinish als doel, nadat hij zaterdag - zondagnacht in Nederland - op de vijfde plaats was geëindigd. "We zijn weer netjes uit de chaos en de problemen gebleven en hebben voor de tweede keer dit weekend een goede race gehad."

Dat er weinig inhaalacties waren op de Iowa Speedway, heeft volgens VeeKay vooral te maken met de 'nieuwe karakteristieken' van de oval. Hij doelt daarmee op de nieuwe asfaltlagen die in de bochten waren aangelegd om de race van de NASCAR Cup Series mogelijk te maken. Deze nieuwe stroken asfalt boden veel meer grip, maar waren enkel op de onderste lijnen toegepast waardoor de hoge lijn zo goed als onbruikbaar was. "Het meest verstandige was om zelf uit de problemen te blijven en simpelweg te wachten tot anderen fouten maakten, of in een groepje bij elkaar kwamen", vervolgt VeeKay. "Zo hebben we links en rechts tegenstanders ingehaald en zijn we doorgestoten tot deze mooie negende plaats."

Voor VeeKay is het weekend in Iowa dus goed verlopen met twee top-tienfinishes. De Nederlander is daardoor van P17 naar P15 gegaan in het kampioenschap, al staat hij met 177 punten op gelijke hoogte met Romain Grosjean en Graham Rahal. VeeKay bedankt werkgever Ed Carpenter Racing voor het geslaagde weekend en de 'goede calls' op het gebied van strategie. "We hadden niet zoveel geluk als Will Power en Alex Palou, die precies op het juiste moment binnenkwamen om zodoende te profiteren van de neutralisatie, maar we hebben er in ieder geval een mooi resultaat gescoord en weer wat plaatsen teruggepakt in het kampioenschap. Nu is het zaak om door te pakken voor de rest van het seizoen", besluit VeeKay.

Het IndyCar-seizoen telt nog zes races, waarvan de eerstvolgende al aankomend weekend plaatsvindt. Dan doet de Amerikaanse raceklasse de Canadese plaats Toronto aan voor een stratenrace.