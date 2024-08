In de laatste drie IndyCar-races van het seizoen zit er een andere, maar bekende coureur in de Ed Carpenter Racing. De coureur naar wie het team is vernoemd offert zijn eigen positie op en laat Christian Rasmussen het jaar afmaken. De Deen reed dit seizoen al elf races namens het team uit Indianapolis, met als hoogtepunt een negende plek in Mid-Ohio. Rinus VeeKay heeft dus een andere, maar bekende rijder naast zich bij ECR.

Oorspronkelijk was het niet het idee dat Rasmussen in Milwaukee en Nashville zijn opwachting zou maken, maar teameigenaar Ed Carpenter gaf aan dat er geen andere mogelijkheid was. "Het was een heel moeilijke beslissing, maar dit is geen aankondiging van mijn pensioen", vertelt de 43-jarige Amerikaan. "De realiteit is dat ik dit seizoen niet het niveau heb gehaald dat ik van mezelf verwacht. Christian heeft voor de race getest op Gateway en heeft aan me laten zien dat hij deze extra kans verdient. Ook zijn prestaties in The Month of May waren sterk en hij heeft de kans verdiend om zichzelf verder te ontwikkelen. Ik kijk er naar uit om hem dit seizoen sterk af te zien maken in de #20 ECR."

Rasmussen is blij met de kans die hij krijgt. "Ten eerste en bovenal ben ik Ed heel dankbaar dat hij me deze kant biedt", aldus de 24-jarige coureur. "Ik kan niet wachten om in de komende drie races in de #20 te racen. Ik ben er volledig klaar voor om in de komende races mijn best voor het team te doen. Ik heb nog niet eerder op Milwaukee en Nashville geracet, maar mijn resultaten op de ovals zijn goed geweest. Ik kan niet wachten om deze circuits aan mijn lijstje toe te voegen!"

Afsluiting IndyCar-seizoen

Komend weekend staat de double-header op de oval van Milwaukee op het programma. Kampioenschapsleider Alex Palou kan daar bij goede resultaten zijn derde IndyCar-titel bemachtigen. Will Power is de voornaamste concurrent van de Spanjaard en wil er alles aan doen om zijn eigen titelkansen te vergroten. Niet alleen deze twee coureurs zijn kanshebbers, in theorie heeft de top-acht nog zicht op de titel. Mocht het in Milwaukee niet beslist worden, dan gaat dat twee weken later tijdens de seizoensafsluiter in Nashville gebeuren.