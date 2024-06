Na de chaotische start in de IndyCar-race op Road America was Rinus VeeKay van de zeventiende plek naar de dertiende plaats gesprongen. Het was de opmaat voor een strakke race van de jonge Nederlander. Net voor de tweede pitstop reed hij rond op de zevende plek, wat zijn beste resultaat van het huidige seizoen zou zijn. Uiteindelijk ging de topklassering aan zijn neus voorbij, want een probleem met de ophanging van zijn Ed Carpenter-auto zorgde voor lang oponthoud.

"Een zware race", begint de Hoofddorper na afloop. "Het begin van de wedstrijd was heel goed. Ik reed comfortabel rond in de top-tien en kon een paar mooie acties maken. Helaas kwam er gedurende de wedstrijd een schroef los in de ophanging, waardoor ik naar binnen moest om dit te laten repareren. Dat heeft mij heel veel tijd én een kans op een mooie eindklassering gekost." Door het malheur stond VeeKay twee rondes stil in de pits. Wat restte was de 24ste positie.

Hoewel het resultaat teleurstellend was, is de coureur niet geheel ontevreden over het weekend in Wisconsin. "Wat mezelf betreft ben ik tevreden over deze wedstrijd”, spreekt de Nederlander. “Ik heb vanaf het begin af aan aangevallen en ben naar voren gereden. Ik geloof dat een top-tienklassering zonder het mechanische euvel tot de mogelijkheden zou hebben behoord. Helaas is het ons op Road America niet gegund geweest."

Korte break IndyCar

Voor VeeKay en zijn collega's is er nu tijd voor wat adempauze. De volgende IndyCar-race wordt eind juni op het circuit van Laguna Seca verreden. Met de positieve punten van de race op Road America in het achterhoofd houdt de 20-jarige Nederlander vertrouwen in een goede afloop van de race in Californië. "Na regen komt zonneschijn, en bovendien hebben we behoorlijk wat positieve punten verzameld tijdens het raceweekend in Wisconsin. Daaruit putten we moed voor de volgende race, die op Laguna Seca. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in", besluit VeeKay.