VeeKay verwachtte tweede plek in Detroit niet na kwalificatie

Zaterdagochtend lokale tijd verliep de kwalificatie namelijk niet zoals gehoopt voor Rinus VeeKay. Hij plaatste zich overtuigend voor de Fast Twelve, waarin de twaalf snelste coureurs streden om pole-position. Doordat de Nederlander werd opgehouden in die sessie, kwam hij niet verder dan de twaalfde startpositie. In de race profiteerde VeeKay strategisch gezien van de code rood die door Felix Rosenqvist werd veroorzaakt. Doordat hij net gestopt was, schoof hij na de hervatting door de pitstops van anderen op naar de vijfde positie. Met twee inhaalacties knokte hij zich naar het podium, om door achterblijver Dalton Kellett weer een plek te verliezen aan Takuma Sato.

Bij de herstart na de tweede code rood, die werd veroorzaakt door Romain Grosjean, profiteerde VeeKay van de uitvalbeurt van leider Will Power. Ook haalde hij Sato weer in, waarmee hij de tweede plek veiligstelde achter winnaar Marcus Ericsson. “Dat was een gekkenhuis”, verklaarde de 20-jarige Nederlander na afloop van de eerste race door het Belle Isle Park. “Ik ben ontzettend blij met dit resultaat, dat had ik na de kwalificatie eerlijk gezegd niet verwacht. De auto en de motor waren echt top. Ik kreeg alle mogelijkheden om naar voren te rijden en heb daar gebruik van gemaakt. Vooral de laatste inhaalactie, toen ik Sato na de tweede herstart pakte, stemt mij bijzonder tevreden!”

Het stratencircuit van Detroit is bijzonder hobbelig en een foutje zit in een klein hoekje. Dat vereist maximale concentratie, maar tegelijkertijd ook opportunisme. “Je weet dat er veel kan gebeuren in Detroit en meestal gebeurt dat ook”, weet Van Kalmthout, die nu op ieder treetje van het IndyCar-podium heeft gestaan. “Je moet altijd klaarstaan om te maximaliseren en dat is precies wat wij hebben gedaan. Zondag kan het precies nog één plekje beter en dat is dan ook mijn doel. Ik realiseer me dat het opnieuw een slijtageslag gaat worden, maar ik zal er alles aan doen om ook in die fontein te staan.”

De ambitie voor de tweede IndyCar-race in Detroit, die zondag om 18.40 uur van start gaat, is dus duidelijk. VeeKay gaat voor dan vol voor de overwinning en daarbij hoopt hij een belangrijke les uit de eerste race in praktijk te kunnen brengen. “Ik had nog geen ervaring met racen op dit circuit, in de Road To Indy kwamen we hier niet”, vertelde de coureur van Ed Carpenter Racing, die daardoor qua bandenmanagement nog wel een stap kan zetten. “Ik heb iets teveel van de banden gevraagd in het begin van de laatste stint. Desalniettemin heb ik in deze wedstrijd een tweede plaats uit het vuur gesleept.”