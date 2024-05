VeeKay blijft in Indy 500-zege geloven: "Kan nog eventjes door"

Het was voor de coureurs even wachten - vier uur om precies te zijn - maar na uitstel door regen ging de 108ste editie van de Indy 500 dan toch op zondag 26 mei van start. De race begon rommelig, ook voor Rinus VeeKay. Hij won eerst nog een positie door het terugvallen van Kyle Larson bij de eerste herstart, maar in de pitstraat verloor de Nederlander weer enkele posities. Bij de vierde caution dook VeeKay naar binnen voor nog een pitstop, maar bij het wegrijden met wielspin was er licht contact met Agustin Canapino. In tegenstelling tot 2023 leverde dit incident in de pitstraat geen drive-through op, wel moest VeeKay helemaal achteraan aansluiten.

Vanaf die P26 begon de Hoofddorper aan een sterke opmars en door de alternatieve strategie meldde hij zich in de slotfase vooraan, maar het tempo van de top-vier bleek te hoog gegrepen. Zodoende moest VeeKay genoegen nemen met de negende plaats, waarmee hij net niet voor een persoonlijk record tekende: in 2021 werd hij achtste in de belangrijkste race van de IndyCar-kalender. VeeKay is niet ontevreden over dit resultaat. "Van tevoren stelde ik mijzelf het doel om alles eruit te halen wat erin zat, en dat heb ik uiteindelijk gedaan", zegt VeeKay. "Terwijl ik in de slipstream van de snelle wagens zat, reden ze bij me weg. Daardoor kon ik in de slotfase geen acties meer plaatsen voor de absolute topposities. Iedere autocoureur komt hier om te winnen, maar met deze negende plek kan ik goed leven."

VeeKay geeft aan dat de eerste twee pitstops 'niet perfect' waren, maar daarna ging het volgens hem 'juist heel goed'. De straf voor het incident in de pitstraat was dan wel een klein smetje, een straf waar VeeKay het overigens niet mee eens was. "Ik vond de straf die volgde op het tikje in de pitstraat wat gortig. De tegenstander die het tikje ontving [Canapino] had er namelijk amper hinder van. In alle eerlijkheid heeft die straf echter niets afgedaan aan het eindresultaat, want ook zonder had ik de race niet gewonnen."

Uiteindelijk was het Josef Newgarden die net als vorig jaar na 200 ronden mocht zegevieren. De Amerikaan rekende in de bloedstollende slotfase af met Patricio O'Ward en kon zo een bonus van 440.000 dollar opstrijken voor die tweede zege op rij. VeeKay put wel hoop uit de resultaten van Newgarden, die zelf lang moest wachten voordat hij zijn eerste Indy 500-zege pakte. "Ik kijk enigszins jaloers naar winnaar Newgarden, maar weet dat ik zelf sterk heb gereden. Uiteindelijk heeft Josef er twaalf jaar over gedaan om te winnen en nu wint hij dit jaar alweer. Wat dat betreft kan ik nog wel eventjes door!", grapt de ECR-coureur. "Als ik de mentaliteit, die ik gedurende deze editie van de Indy 500 had, kan doorzetten, dan ben ik ervan overtuigd dat deze wedstrijd ooit eens naar mij toe zal komen", besluit hij strijdvaardig.