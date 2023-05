VeeKay liet in de zaterdagse kwalificatie al van zich horen door zich met de vierde tijd te plaatsen voor de shoot-outs op zondag. In de Fast Twelve was er vervolgens een knappe derde tijd en ook in de afsluitende kwalificatiesessie, de Fast Six, was de coureur van Ed Carpenter Racing bijzonder goed op dreef. Na een openingsronde van gemiddeld 235,019 mijl per uur was er een gemiddelde van 234,211. Hij was daarmee vier duizendsten van een seconde en 0.006 mijl per uur langzamer dan Alex Palou, die de pole-position claimde voor de 107-editie van de Indy 500.

“Dit is Indy”, reageert Rinus VeeKay vanuit de Verenigde Staten. “Ik was zo ontzettend dicht bij de pole-position voor de Indianapolis 500 en baal er stiekem wel van dat Palou een paar duizendsten sneller was. Maar ik heb alles gegeven en ben ontzettend blij met andermaal een front row startplaats. Dit is voor Ed Carpenter Racing een geweldige duw in de rug na een moeilijke openingsfase van het seizoen. Het scheelt een zuchtje wind of ik sta hier eerste, maar onder de streep ben ik trots.”

“Laten we eerlijk zijn: heel veel beter dan dit, kan het niet”, vervolgt de 22-jarige coureur uit Hoofddorp. “Ik zal eerlijk vertellen dat ik niet opstond met het idee dat ik de poleronde zou kunnen rijden. Ganassi en McLaren waren immers met vier wagens vertegenwoordigd in de Fast Twelve, terwijl ik er alleen voor stond.“ Tot overmaat van ramp was er een motorprobleem tijdens de afsluitende training. VeeKay: “De monteurs van ECR hebben fantastisch werk geleverd door dit razendsnel te verhelpen”.

“We hebben risico’s genomen, alle downforce eruit en het resultaat was dat ik een eerste ronde van meer dan 235 mijl per uur gemiddeld reed“, vertelt hij verder over het beslissende deel van de kwalificatie. “Er was echter geen tijd om na te denken of om te rekenen: ik moest gewoonweg zo hard mogelijk rijden.” Van Kalmthout heeft goede hoop dat hij de gang er komende zondag ook goed in kan hebben tijdens de race. “Vanaf de voorste startrij is er veel mogelijk“, weet hij. “Ik wil Alex Palou feliciteren met de pole-position, maar wil volgende week zelf die fles melk hebben.”